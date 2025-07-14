К ATACMS добавят JASSM. Что США собрались передавать Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок на нужды ВСУ дальнобойных ракет JASSM. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine .

Журналисты заявили, что эти ракеты могут использовать для оснащения истребителей F-16 даже устаревших модификаций.

Впервые JASSM появились в вооружении США в 2003 году. Дальность их полета составляет около 370 километров. В новой модификации — JASSM-ER — показатель достигает одной тысячи километров.

Кроме того, по данным Reuters, администрация Белого дома намерена выделить Украине дополнительное оружие, в том числе снаряды к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot.

По оценке Telegram-канала «Военная Хроника», Украине также могут передать ракеты ATACMS.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что поддержка США будет носить условный характер для Украины. Однако Россия столкнется с новыми проблемами в виде продолжения поставок вооружения украинской стороне и усиленного санкционного давления, добавил политолог.