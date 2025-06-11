Российский солдат обстрелял дом в мирной Судже. Что стало с военным и как отреагировали власти
Видео с военнослужащим, стреляющим из гранатомета по гражданским объектам в Судже, вызвало шквал обсуждений в соцсетях и жесткую реакцию властей. В то время как одни спорят о возможной причастности бойцов «Ахмата», другие возмущены самим фактом неоправданной стрельбы. Кто на самом деле был запечатлен на резонансном видео и почему этот случай сравнивают с историей блогера Акима Апачева — в материале 360.ru.
Гранатометный выстрел по мирному городу
В понедельник, 9 июня 2025 года, Telegram-канал «Воевода вещает» опубликовал видеозапись, на которой военнослужащий в форме ВС России заряжает гранатомет и стреляет в сторону гражданских зданий. Первоначально некоторые источники ошибочно предположили причастность к произошедшему бойцов спецназа «Ахмат».
Сеть взорвало возмущение
Видео с выстрелом по гражданским объектам в Судже вызвало бурное обсуждение в Telegram-каналах и социальных сетях. Так, военный блогер Юрий Подоляка предположил, что стрельба велась в направлении православного храма.
Это спровоцировало острую полемику среди пользователей. Некоторые предположили, что целью был именно храм, так как стрелявший был другого вероисповедания.
Помимо этого, многие выражали возмущение неоправданными действиями военнослужащего, подчеркивая отсутствие военной необходимости в стрельбе по освобожденному городу. Обсуждения сосредоточились на вопросе дисциплины среди военных и допустимости подобного поведения.
Кто держал камеру?
Без внимания не остался и оператор, который принимал активное участие в процессе. Telegram-канал Hard Blog обратил внимание на его возможную роль в произошедшем. В публикации прозвучал прямой вопрос к властям о судьбе этого участника событий.
А что там со вторым участником, который снимает видео и инструктирует младшего сержанта? По нему проводилась проверка?
автор Telegram-канала Hard Blog
Однако дальнейшая судьба оператора пока точно не известна. Некоторые комментаторы считают, что он понес то же наказание, что и главный герой ролика.
Хинштейн бьет тревогу
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оперативно отреагировал на распространение видео со стрельбой в Судже. Он сообщил, что сразу после появления ролика обратился в органы военного управления и военную прокуратуру для проведения проверки.
«В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки», — сказал Александр Хинштейн.
По результатам проверки установили, что на видео запечатлен младший сержант 158-й военной комендатуры. Губернатор подтвердил начало служебного расследования по данному факту.
«Ахмат» ни при чем
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов категорически опроверг все обвинения в причастности своих бойцов к этому случаю. Он подчеркнул, что по шевронам на форме стрелявшего видно его отношение к военной комендатуре.
«Люди, которые на этом видеоролике, не имеют никакого отношения к спецназу „Ахмат“. По шевронам это сотрудники военной комендатуры. Говорят, они не на чеченском языке. В данном случае ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел. А когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ „Ахмат“. Я найду для них на передовой позиции, где они смогут вдоволь настреляться», — сказал Апти Алаудинов.
В своем эмоциональном обращении он обвинил критиков в предвзятости и работе против интересов России. Кроме того, он заявил, что все бойцы «Ахмата» находятся на передовой и несут службу на самых сложных участках.
Роковая автопогоня
Несмотря на готовность спецназа «Ахмат» предоставить виновникам возможность «пострелять вдоволь», выяснилось, что младший сержант, запечатленный на видео со стрельбой в Судже, погиб спустя несколько дней после съемки ролика.
Уходя от погони Госавтоинспекции на автодороге Крым — Иванино 6 июня, он на автомобиле ВАЗ-21113 выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota RAV4.
За свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции. Урок всем, вне зависимости от религии.
Александр Хинштейн
врио губернатора Курской области
В результате ДТП погибли сам военнослужащий и находившийся с ним пассажир. Кадры с места происшествия, опубликованные Telegram-каналом «Колоколъ», подтвердили гибель обоих мужчин в военной форме.
В другом автомобиле находились 37-летняя женщина и ее 15-летний сын, получившие тяжелые травмы. Как сообщил супруг пострадавшей Леонид, семья до сих пор проходит лечение в больнице.
Два автомобиля столкнулись на большой скорости лоб в лоб. В машине была моя семья. Это моя машина, но я был на работе. Семья сейчас находится в больнице. Они в сознании, но пока еще не могут ходить.
Леонид
Только недавно выяснилось, что погибший водитель был тем самым военнослужащим, чьи действия в Судже вызвали такой острый резонанс. Это обстоятельство добавило трагичности и без того тяжелой ситуации.
Эхо дела Апачева
Некоторые Telegram-каналы отметили, что случай со стрельбой в Судже в чем-то похож на историю с граффити блогера Акима Апачева, которые он нарисовал на домах в освобожденной Судже. Тогда его поступок также вызвал схожие реакции властей и общественности.
Хинштейн, как и сейчас, занял принципиальную позицию, назвав действия Апачева недопустимыми. После скандала блогер извинился, а также понес административное наказание.