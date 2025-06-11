Российский солдат обстрелял дом в мирной Судже. Что стало с военным и как отреагировали власти

Видео с военнослужащим, стреляющим из гранатомета по гражданским объектам в Судже, вызвало шквал обсуждений в соцсетях и жесткую реакцию властей. В то время как одни спорят о возможной причастности бойцов «Ахмата», другие возмущены самим фактом неоправданной стрельбы. Кто на самом деле был запечатлен на резонансном видео и почему этот случай сравнивают с историей блогера Акима Апачева — в материале 360.ru.

Гранатометный выстрел по мирному городу В понедельник, 9 июня 2025 года, Telegram-канал «Воевода вещает» опубликовал видеозапись, на которой военнослужащий в форме ВС России заряжает гранатомет и стреляет в сторону гражданских зданий. Первоначально некоторые источники ошибочно предположили причастность к произошедшему бойцов спецназа «Ахмат». Сеть взорвало возмущение Видео с выстрелом по гражданским объектам в Судже вызвало бурное обсуждение в Telegram-каналах и социальных сетях. Так, военный блогер Юрий Подоляка предположил, что стрельба велась в направлении православного храма. Это спровоцировало острую полемику среди пользователей. Некоторые предположили, что целью был именно храм, так как стрелявший был другого вероисповедания.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, многие выражали возмущение неоправданными действиями военнослужащего, подчеркивая отсутствие военной необходимости в стрельбе по освобожденному городу. Обсуждения сосредоточились на вопросе дисциплины среди военных и допустимости подобного поведения. Кто держал камеру? Без внимания не остался и оператор, который принимал активное участие в процессе. Telegram-канал Hard Blog обратил внимание на его возможную роль в произошедшем. В публикации прозвучал прямой вопрос к властям о судьбе этого участника событий.

А что там со вторым участником, который снимает видео и инструктирует младшего сержанта? По нему проводилась проверка? автор Telegram-канала Hard Blog

Однако дальнейшая судьба оператора пока точно не известна. Некоторые комментаторы считают, что он понес то же наказание, что и главный герой ролика. Хинштейн бьет тревогу Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оперативно отреагировал на распространение видео со стрельбой в Судже. Он сообщил, что сразу после появления ролика обратился в органы военного управления и военную прокуратуру для проведения проверки.

Фото: РИА «Новости»

«В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки», — сказал Александр Хинштейн. По результатам проверки установили, что на видео запечатлен младший сержант 158-й военной комендатуры. Губернатор подтвердил начало служебного расследования по данному факту. «Ахмат» ни при чем Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов категорически опроверг все обвинения в причастности своих бойцов к этому случаю. Он подчеркнул, что по шевронам на форме стрелявшего видно его отношение к военной комендатуре.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Люди, которые на этом видеоролике, не имеют никакого отношения к спецназу „Ахмат“. По шевронам это сотрудники военной комендатуры. Говорят, они не на чеченском языке. В данном случае ведется поиск тех, кто вот эту стрельбу произвел. А когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ „Ахмат“. Я найду для них на передовой позиции, где они смогут вдоволь настреляться», — сказал Апти Алаудинов. В своем эмоциональном обращении он обвинил критиков в предвзятости и работе против интересов России. Кроме того, он заявил, что все бойцы «Ахмата» находятся на передовой и несут службу на самых сложных участках. Роковая автопогоня Несмотря на готовность спецназа «Ахмат» предоставить виновникам возможность «пострелять вдоволь», выяснилось, что младший сержант, запечатленный на видео со стрельбой в Судже, погиб спустя несколько дней после съемки ролика.

Фото: врио губернатора Курской области Александр Хинштейн / Telegram

Уходя от погони Госавтоинспекции на автодороге Крым — Иванино 6 июня, он на автомобиле ВАЗ-21113 выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota RAV4.

За свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции. Урок всем, вне зависимости от религии. Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

В результате ДТП погибли сам военнослужащий и находившийся с ним пассажир. Кадры с места происшествия, опубликованные Telegram-каналом «Колоколъ», подтвердили гибель обоих мужчин в военной форме. В другом автомобиле находились 37-летняя женщина и ее 15-летний сын, получившие тяжелые травмы. Как сообщил супруг пострадавшей Леонид, семья до сих пор проходит лечение в больнице.

Два автомобиля столкнулись на большой скорости лоб в лоб. В машине была моя семья. Это моя машина, но я был на работе. Семья сейчас находится в больнице. Они в сознании, но пока еще не могут ходить. Леонид

Только недавно выяснилось, что погибший водитель был тем самым военнослужащим, чьи действия в Судже вызвали такой острый резонанс. Это обстоятельство добавило трагичности и без того тяжелой ситуации. Эхо дела Апачева Некоторые Telegram-каналы отметили, что случай со стрельбой в Судже в чем-то похож на историю с граффити блогера Акима Апачева, которые он нарисовал на домах в освобожденной Судже. Тогда его поступок также вызвал схожие реакции властей и общественности. Хинштейн, как и сейчас, занял принципиальную позицию, назвав действия Апачева недопустимыми. После скандала блогер извинился, а также понес административное наказание.