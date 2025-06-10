Раскрылась судьба российского военного, расстрелявшего дом из гранатомета в Судже

В Судже российский военный выстрелил в дом рядом с храмом, а затем погиб в ДТП

Военнослужащий армии России выстрелил из гранатомета в здание в Судже и едва не задел православный храм. Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что мужчина уже погиб.

Видеозапись, на котором военнослужащий стреляет в дом, опубликовал Telegram-канал «Воевода вещает». Ролик короткий — в кадре мужчина заряжает гранатомет. На фоне играет восточная музыка. Снимающий несколько раз повторяет «Ахмат» и «Чечня».

Затем стрелок прицеливается. На его рукаве видна нашивка «ВК». Мужчина выпускает снаряд в сторону жилой застройки Суджи. В направлении выстрела заметен храм Троицы Живоначальной.

На публикацию видео отреагировал Александр Хинштейн. Он заявил, что сразу же обратился в военную прокуратуру. Чиновник подтвердил, что выстрел «едва не попал в храм». По его словам, власти уже провели проверку по данному происшествию.

Мужчина с гранатометом — младший сержант военной комендатуры, добавил Хинштейн.

По словам врио губернатора, в июне военный погиб в дорожно-транспортном происшествии, он пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. За что его преследовала полиция, пока не известно.

«И за свои действия он уже ответит на другом суде», — написал Хинштейн.

Суджу российские военные освободили от ВСУ в марте 2025 года. В июне Украина атаковала Успенский кафедральный собор в Рыльске.