Блогера Акима Апачева оштрафовали на 70 тысяч рублей за граффити с матом в Судже

Рэперу и блогеру Акиму Апачеву (настоящая фамилия — Гасанов), который разрисовал стену в Судже матерными надписями, назначили штраф в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Заседание по делу состоялась в Промышленном районном суде Курска. Апачева признали виновным в мелком хулиганстве и выписали штраф.

Сам блогер на рассмотрении дела не присутствовал. Его интересы представлял адвокат Игорь Манаенков. Он заявил, что рэпер сожалеет о поступке и не будет обжаловать решение суда.

Следствие установило, что 22 марта Аким Апачев неизвестным образом приехал в Суджу. В социальных сетях он разместил видео, в котором показывал, как с помощью аэрозольного баллончика нарисовал на стенах жилых домов города матерные надписи.

Это возмутило местных жителей. В ответ на их комментарии блогер начал хамить и угрожать. На ситуацию обратил внимание и врио главы региона Александр Хинштейн, назвавший поведение рэпера провокацией.

Спустя неделю Апачев сам сдался полиции и заявил, что готов понести ответственность за проступки.