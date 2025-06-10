Видео стрельбы солдата в российской форме по домам в Судже опубликовали в Сети

В социальных сетях распространилось видео, как мужчина в российской военной форме открыл стрельбу из гранатомета по жилым домам в городе Суджа Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает» .

На появившемся в Сети ролике, снятом предположительно после освобождения города от боевиков ВСУ, видно, как солдат с шевроном военной комендадуры прицелился в сторону расположенного через дорогу от него здания гражданской инфраструктуры и выстрелил в него. После этого в небо поднялось облако пыли и был виден купол местного храма.

Этот поступок автор канала сравнил с действиями Акима Апачева, который оставил матерное послание на стене в Судже.

Спустя некоторое время о произошедшем в своем Telegram-канале высказался врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он сообщил, что, как только увидел видеозапись, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. По результатам проведенной проверки выяснилось, что участником ролика стал младший сержант 158-й военной комендатуры.

«За свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — рассказал он.