Сегодня 22:21 Отмена Акима Апачева: и смех, и грех «патриотов» 0 0 0 Фото: «ВКонтакте» Общество

Донбасс

Патриотизм

Суджа

Избитое: черный пиар — тоже пиар, любое упоминание — в копилку и плюс. Так что Аким Апачев, чьи матерные художества в Судже обсуждают всем Telegram, без сомнения, должен быть доволен. Много слов, много эмоций — и вот договорились уже до того, что Апачева кто-то хочет отменить. Как-то даже смешно и нелепо. Но вой поднялся — причем как со стороны согласных, так и несогласных.

Лично я осудил Акима Апачева за его поведение в Судже и тем, что происходило далее. Однако если так будет продолжаться, с плевками и швыряниями помидорами, то, вероятно, мне придется встать на его защиту. Так я устроен, ибо русский человек знает: милосердие выше справедливости. Но это, может, потом, а пока что сродни безумию то, что говорят в защиту Апачева (настоящая фамилия, кстати, Гасанов). Главная проблема даже не в том, что он оставил свои матерные надписи, которые школьник смог бы сделать талантливее и ярче, на стенах домов в Судже. Тут все понятно: решил хайпануть; что еще делать, когда концертов нет? Ключевое — то, как после своего осрамления Апачев реагировал на комментарии жителей Суджи, тех, кто возмутился его художествам. Начал хамить, грубить им. Еще раз: грубить и хамить тем, кто и без того пережил чудовищную трагедию, кто остался без дома, кто вынужден был покинуть родные места. Как можно этим людям писать те мерзости, которые писал Апачев?

Мне видится, и видится слишком явно, что рэпер Аким Апачев возомнил себя большим артистом, голосом Донбасса, ангелом справедливости, но это нелепо. Во-первых, рэпер Апачев идет в контраст с рэперами, например, из Run DMC или даже из «Каспийского груза». Рэп — это немножечко о другом.

Да, Апачев записал две песни, которые срезонировали с духом времени — молодец. Может быть, эти песни даже останутся в истории, но это не возносит его на вершину. Я посмотрел, сколько концертов предстоит дать Апачеву в ближайшее время — и не отыскал таковых. Может быть, плохо искал, не знаю. Но уж точно нелепо, когда свои художества Апачев представляет как некое уличное искусство, разновидность contemporary art. Чтобы воспринять это именно в таком ключе, надо быть совсем ненасмотренным, необразованным человеком и ничего не знать хотя бы о попсовом, пусть и дико талантливом, Бэнкси. Я уж молчу о талантливейшем стритарте Эдуардо Кобры и Антонио Коррейи.

Однако, когда рвет крышу от собственного величия, ты позволяешь себе как бы все. Он позволяет, Апачев. Быть выше морали, быть выше закона, но это, простите, не здесь и не к нам — не в России. А когда все это прикрывается патриотизмом, то становится как-то гадко. Если бы Апачев вместе с нашими парнями освобождал Суджу, а после бы рисовал там свои надписи, то это одно, но так, как поступил он — это другое. Называется хайпожорство. Да, Аким Апачев молодец, что выступал перед парнями на передовой, но без этого, и мы все понимаем, его бы в принципе никто не знал. Его вынесла из потока СВО, его надули как политический проект, дали эфир в прайм-тайм на «Первом канале». Не потому что Апачев хорош, а потому что конъюнктура. Так скажи «спасибо». Но знаете, что самое важное в этой истории? Это разделение, вечное разделение «активной аудитории» на правильных и неправильных. Настоящие россияне обвиняют ненастоящих россиян, z-патриоты — «охраноту», умные либералы — глупых либералов, чиновники — собирающих деньги на СВО, а собирающие деньги на СВО — волонтеров.

«Все смешалось в доме Облонских!» А толку? Лично у меня вызывает жгучий стыд, когда я в очередной раз читаю, как один правильный патриот спорит с другим правильным патриотом, кто из них правильный патриот. Хочется сказать: «Эй, ребята, вы слишком себя любите! А вы должны любить не себя в Родине, а Родину в себе!» Но деньги, но конъюнктура, но тщеславие — все это порождает конфликт, и только.

К сожалению, мы это уже проходили. И результаты по итогу были паршивыми, вредными, разрушительными. Конфликт — совсем не то, что нам нужно. И нам не нужен патриотизм по бюрократической разнарядке. Это приводит к обесцениванию настоящего, искреннего. Что до Акима Апачева, то забудется, все забудется. И он тоже. Через какие-то пару лет. Хотя, наверное, даже раньше.