Россия готовит весеннее наступление. Украина рискует остаться сразу без трех областей

Российские войска в ближайшие недели начнут новое наступление для прорыва линии фронта сразу на трех направлениях: в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Это даст больше возможностей для маневров военным группировкам, которые усилят бойцами, занимавшимися освобождением Курской области. О том, что происходит в зоне СВО — в материале 360.ru.

Наступление на трех направлениях

С заявлением о подготовке российской армии к наступлению на трех направлениях в интервью французской газете Le Figaro выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что данные о предстоящей операции в Сумской, Харьковской и Запорожской областях он получил от разведчиков.

По его словам, это наступление готовилось еще восемь месяцев назад, но тогда этому помешала атака ВСУ на Курскую область. Сейчас, когда украинские военные практически покинули территорию российского региона, подготовка к прорыву фронта продолжилась.

Фото: РИА «Новости»

«Мы видим подготовку к этой предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками», — сказал Зеленский.

Опрошенные агентством Associated Press военные аналитики заявили, что в случае начала такого наступления боевые действия продлятся до конца 2025 года. Кроме того, президент России Владимир Путин после занятия новых территорий усилит свои позиции на переговорах о мире.

Фото: РИА «Новости»

Два командира украинских сил на условиях анонимности сообщили, что российские военные активизировали удары по позициям артиллерии, системам противовоздушной обороны и местонахождениям операторов дронов во всех трех областях, чтобы никто не помешал будущему наступлению. Также они выразили опасения, что к прорыву привлекут группировку, которая освободила Курскую область.

Как идет наступление в Запорожской области

Российские войска перешли в наступление на Запорожском направлении. Основные бои развернулись к югу от города Орехова. Об этом в конце прошлой недели писали авторы Telegram-канала «Рыбарь».

Они подчеркнули, что на этом участке оборона украинских формирований прогибаtтся. Они вынуждены отходить в северные районы области, оставаясь под ударами российских войск.

Фото: РИА «Новости»

Пресс-служба Минобороны 29 марта сообщила, что бойцы подразделений группировки войск «Днепр» освободили село Щербаки в Запорожской области. Этот населенный пункт находится западнее Орехова. По оценке «Рыбаря», из Щербаки, а также еще одного освобожденного села Степовое российские военные могут начать движения в сторону Запорожья. На защиту областной столицы командование ВСУ вынуждено перебросит остатки сил, которые остались в районе Работина и Малой Токмачки, фактически оголив эту часть фронта.

«Наступление дальше на север станет первой ступенью к освобождению Запорожской области», — резюмировали авторы.

Фото: РИА «Новости»

Telegram-канал «Два Майора»уточнил, что сейчас бои продолжаются к юго-западу от Степового в районе села Лобковое, где российские десантники расширяют зону своего контроля. Но пока о новом наступлении говорить рано, потому что для начала российской группировке нужно закрепиться на занятой территории и выстроить линию обороны для предотвращения новых атак противника.

Как идет наступление в Харьковской области

Основные бои в Харьковской области идут на западном берегу реки Оскол. На этой неделе российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, а также восстановили контроль на хутором Сагуновка, который находится рядом с поселком Двуречная. Такие данные привели авторы Telegram-канала «Рыбарь».

Они подчеркнули, что в самом населенном пункте бои продолжались всю неделю, но все попытки украинских боевиков попасть в центр Двуречного нарушили давшие жесткий отпор российские бойцы, отбросившие противника к западным окраинам населенного пункта.

Фото: РИА «Новости»

Авторы «Рыбаря» добавили, что также на этой неделе группа российских войск пересекла Оскол в районе Двуречанского национального природного парка на рубеже между селами Красное Первое и Каменка. Там они заняли территорию меловой горы и как минимум часть леса Заливной -1.

«На восточном берегу Оскола российские войска также несколько нарастили активность. Есть сообщения об атаках в районе Степовой Новоселки. Населенный пункт пока все еще находится под контролем противника», — заявили аналитики.

Фото: РИА «Новости»

Сообщение Минобороны об освобождении села Красное Первое в Харьковской области авторы связали с атаками российских сил, которые продолжались всю неделю. Они пояснили, что взятие этого населенного пункта поможет объединить разрозненные плацдармы на правом берегу Оскола и усилить наступление на этом участке. По мнению Telegram-канала «Два майора», освобождение Красного Первого стало доказательством дальнейшего продвижения на северо-запад для удара в тыл противника и отсечения его от участка границы в Валуйском районе Белгородской области.

Как идет наступление в Сумской области

На этом участке спецоперации продвижение российских войск началось еще в начале марта, когда появились сообщения о заходе в села Новенькое и Басовка, из которых они начали выдавливать противника и, по последним данным, уже успешно завершили это.

Тогда же власти Сумской области объявили о принудительной эвакуации жителей восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин.

Фото: РИА «Новости»

В субботу, 29 марта, Минобороны объявило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Веселовка в Сумской области. Этот населенный пункт находится на границе с Кореневским районом Курской области. В конце прошлой недели издание «Военное обозрение» писало, что подразделение российских сил вошло в село Владимировка Сумской области. Авторы подчеркнули, что это очередной участок в украинском регионе, где российские войска начали наступление.

Таким образом, атака на Сумскую область идет с северо-востока, где находятся села Басовка и Новенькое, а также с северо-запада, где расположена Веселовка и Владимировка.

Фото: РИА «Новости»

Директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию «Украина.ру» заявил, что действия российских войск свидетельствуют о том, что они готовы срезать северо-восточный угол между Харьковской и Сумской областью, чтобы объединить группировку из Курской области с бойцами, которые сейчас занимаются зачисткой Волчанска. Создание единой группировки позволит начать массированное наступление и взять под контроль еще несколько сотен квадратных километров.

Весна откроет путь для наступления

Появление сообщений о возможности прорыва линии фронта сразу в трех областях было ожидаемо. Об этом 360.ru заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

Скоро придет весна, а это означает сухую погоду и чистое небо для авиации, артиллерии, пехоты и штурмовиков. В массовом порядке идет подготовка дронов. Все это необходимо для боевых действий. Но это будет не прорыв, а наступление, потому что весной фронт со стороны ВСУ везде посыпется. Евгений Михайлов Военный эксперт

Он добавил, что наступление в Сумской области уже идет, о чем свидетельствуют постоянные отчеты об освобождении населенных пунктов.

Фото: РИА «Новости»

«Таким образом мы просто закроем все пути для выхода врага из Курской области и полностью его уничтожим тех, кто там остался. Уже очевидно, что наши поджимают украинских боевиков, они бегут к границе, но выход этим остаткам уже закроют. Щадить никого не станут», — пообещал военный эксперт. По мнению Михайлова, наступление в Сумской и Харьковской областях станет основой для создания буферной зоны для защиты приграничных регионов России, о чем говорил президент Владимир Путин. Военный эксперт добавил, что в эти участки войдут большие территории «бывшей Украины».

Наступление на неожиданных участках

Михайлов не исключил, что только тремя областями новый прорыв не ограничится.

Если фронт посыпется, то в той же Днепропетровской области огромные просторы без укреплений, потому что украинские власти не думали, что наши военные могут так далеко зайти. Евгений Михайлов Военный эксперт

Он добавил, что нужно посмотреть, как сложится ситуация, но в том, что в ходе нового наступления под контроль России перейдут новые территории, сомнений нет.

Фото: РИА «Новости»

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли личного состава у российской группировки для наступления на столь обширные участки, Михайлов напомнил, что набор контрактников продолжается. Кроме того, в плане вооружений Россия намного сильнее.

Думаю, что мы будем бить там, где враг наиболее слаб, а количество войск перекроем качеством ударов. Евгений Михайлов Военный эксперт

Он отметил, что войска получили первую в этом году партию истребителей Су-35. Поэтому с поставками вооружений, авиации и беспилотников проблем не будет. Если страны Запада окончательно прекратят поддержку Украины, то российская армия быстро одолеет ВСУ.