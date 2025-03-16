Курскую область защитят буферной зоной. Наступление на Сумы уже началось

Российские войска перешли границу и начали движение по Сумской области. Фактически речь идет о создании буферной зоны для приграничья, о которой говорил президент России Владимир Путин. Все подробности о продвижении бойцов — в материале 360.ru.

Наступление в Сумской области

О том, что российские войска зашли в Сумскую область, сообщил Telegram-канал «Управление Z». Авторы поста заявили, что бои развернулись сразу в трех приграничных населенных пунктах, не уточнив их названий.

По данным Mash, речь идет о селах Новенькое и Басовка, где российские войска взяли под контроль 70% территории, выдавливая противника из населенных пунктов.

Фото: РИА «Новости»

Авторы издания «Военное обозрение» отметили, что село Басовка — это ключ к окончательному перерезанию пути для отступления украинских боевиков из Курской области. После освобождения села российской армии откроется прямой путь к трассе, соединяющей Курскую область и Сумы.

«Это та самая дорога, через которую несколько месяцев шел основной трафик снабжения оккупационного гарнизона противника в курском приграничье», — пояснили авторы.

Фото: РИА «Новости»

Новенькое находится рядом с трассой Р-200, связывающей украинское село Юнаковка и Суджу. Взятие под огневой контроль этого участка дороги оставило украинских боевиков в Курской области без возможности ротации живой силы и пополнения запасов боеприпасов. ВСУ прозвали трассу «дорогой смерти». Благодаря регулярным обстрелам российских войск, нарушивших логистику ВСУ, Суджа вернулась под контроль России.

Сумская область под ударами с воздуха

В конце рабочей недели власти Сумской области объявили о принудительной эвакуации восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. Об этом заявил по итогам заседания областного совета обороны глава военно-гражданской администрации Владимир Артюх. Он пояснил, что на границе выросла активность российской авиации, беспилотников, а также началось проникновение штурмовых групп небольшой численности. Защитить население можно только путем эвакуации вглубь территории.

«В ближайшее время необходимо эвакуировать 543 человека, в том числе детей», — объявил Артюх.

Фото: РИА «Новости»

При этом руководители общин уже столкнулись с тем, что жители начали массово писать отказы от эвакуации. Глава военно-гражданской администрации призвал людей одуматься, чтобы «не ограничивать действия ВСУ» в ходе боевых столкновений. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов констатировал отказ жителей Сумской области от эвакуации по-своему. «Большинство отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ: ждут русских», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Сообщения об ударах российской авиации по Сумской области подтвердили авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они уточнили, что последняя атака российских летчиков уничтожила единственный мост через реку Псел, связывавший Мирополье с Сумами.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» подчеркнули, что в Сумской области сейчас действуют операторы 56-го полка ВДВ, которые планомерно ударами беспилотников уничтожают артиллерийские системы противника. Из этих вооружений украинские боевики продолжили обстрелы Курской области и попытались помешать продвижению российских войск в Сумскую область.

Создание зоны безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе посещения командного пункта группировки войск, действующей в Курской области, выступил с инициативой о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

«Попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал Путин. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, за заявлением президента скрывалась не просьба, а явный приказ о начале наступления на Сумскую область.

Очевидно, что быстрый разгром группировки ВСУ на Курщине добавил Москве козырей и позволяет ей диктовать свои условия. Они станут еще более жесткими, если Вооруженные силы России зайдут в Сумскую область и сумеют занять там значимую территорию. Юрий Подоляка Военный блогер

Он отметил, что группировке ВСУ не хватит сил для сдерживания российской армии в Сумской области, а это значит, что произойдет переброска войск от Покровска и Торецка, поскольку Сумы для киевского режима важнее.

Фото: РИА «Новости»

Пока единственным официальным подтверждением наступления российских сил в Сумской области стало заявление заместителя командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик. Его подразделение продвигается к Сумам, но насколько далеким планируется этот поход, боец отвечать отказался.

Деморализация ВСУ из-за провала в Курской области не позволит командованию создать боеспособные части для отражения наступления российских сил на Сумы. Об этом 360.ru заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, насколько далеким станет продвижение российских войск, зависит от решения командования.

Необходимо, чтобы противник не мог наносить дальнобойной артиллерией удары по нашей территории. Такую зону в советское время создали в Афганистане, когда противник пытался наносить удары по Таджикистану. В глубину она составляла до 100 километров. Анатолий Матвийчук Полковник в отставке и военный эксперт

Он не исключил, что в ходе дальнейшей интенсификации конфликта, которого добивается боящаяся мира Украина, российской стороне придется создавать подобные буферные зоны по всей границе, чтобы избавить прилегающие территории не только Курской, но и Белгородской области от постоянных обстрелов.