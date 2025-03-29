Российские бойцы зашли в Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике и село Щербаки в Запорожской области перешли под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что поселок Пантелеймоновка освободили подразделения Южной группировки войск в ходе решительных боевых действий.
Контроль над селом Щербаки в Запорожской области взяли бойцы подразделения группировки войск «Днепр».
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области», — отметили в министерстве.
В минувшую пятницу, 28 марта, пресс-служба Минобороны заявила об освобождении села Красное Первое в Харьковской области силами группировки войск «Запад».