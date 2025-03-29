Наступающие на позиции украинских боевиков подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Веселовка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки бойцы нанесли удары по позициям двух десантно-штурмовых бригад, президентской и команды территориальной обороны ВСУ около сел Горналь, Гуево и Олешня.

Потери противника составили более 190 военнослужащих. Также российские бойцы уничтожили две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Часть пораженных целей находилась на территории Сумской области.

Освобожденное бойцами «Севера» село расположено в непосредственной близости от российской границы и входило в часть выстроенной обороны ВСУ. После взятия населенного пункта российские войска продолжат наступление на позиции противника.

Президент России Владимир Путин во время посещения командного пункта курской группировки войск в первой половине марта поручил решить вопрос о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Глава государства подчеркнул, что это сведет на нет возможности противника атаковать районы целого ряда российских областей.