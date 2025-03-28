Село Красное Первое в Харьковской области перешло под контроль российских войск

Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили село Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы зашли в населенный пункт в результате активных и решительных действий.

В минувший вторник, 25 марта, бойцы группировки «Запад» освободили поселок Мирное в Донецкой Народной Республике.

В ходе боев они нанесли поражение двум механизированным и одной штурмовой бригадам ВСУ, а также объединению территориальной обороны.

Тогда же бойцы «Запада» зашли на территорию Харьковской области, где разгромили местную бригаду территориальной обороны.

В тот же день подразделения российских войск «Днепр» освободили село Малые Щербаки в Запорожской области, ударив по позициям механизированной и двух береговых бригад ВСУ.

Кроме того, бойцы «Днепра» уничтожили бригаду территориальной обороны, действующую на границе Херсонской и Запорожской областей.