Российские войска освободили село Красное Первое в Харьковской области
Село Красное Первое в Харьковской области перешло под контроль российских войск
Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили село Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что бойцы зашли в населенный пункт в результате активных и решительных действий.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области», — заявили в пресс-службе.
В минувший вторник, 25 марта, бойцы группировки «Запад» освободили поселок Мирное в Донецкой Народной Республике.
В ходе боев они нанесли поражение двум механизированным и одной штурмовой бригадам ВСУ, а также объединению территориальной обороны.
Тогда же бойцы «Запада» зашли на территорию Харьковской области, где разгромили местную бригаду территориальной обороны.
В тот же день подразделения российских войск «Днепр» освободили село Малые Щербаки в Запорожской области, ударив по позициям механизированной и двух береговых бригад ВСУ.
Кроме того, бойцы «Днепра» уничтожили бригаду территориальной обороны, действующую на границе Херсонской и Запорожской областей.