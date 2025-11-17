Рада винит Сырского, Зеленский валит на погоду: Россия окружает Гуляйполе и давит ВСУ в Покровске. Итоги СВО за неделю

Во всем виновата погода, постановил Зеленский и заявил, что она помогает российской армии атаковать Красноармейск. А в Купянске ВСУ якобы «показывают результаты». Данные Минобороны России показывают, что украинский лидер либо не осведомлен о положении дел на фронте, либо врет своему населению: Купянск находится в окружении, группировка ВСУ в Красноармейске и Димитрове разделена, российские войска наступают на Гуляйполе с севера. Кто и какие результаты показал в зоне СВО на этой неделе — в материале 360.ru.

Красноармейское направление: погода помогает россиянам Обстановку в Красноармейске (украинское название — Покровск) признали сложной и на Украине, и на Западе. Причина проста — нехватка личного состава. Также среди причин — недостаток баллистических ракет. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, в тяжелой ситуации на этом направлении также виновата погода, именно она помогает российской армии развивать наступление. Украинские военные аналитики заявили, что силы ВСУ слишком растянуты вдоль линии фронта, фактически размазаны по ней с малой плотностью, на некоторых участках работают только беспилотники. Причина нехватки кадров, помимо малого набора — дезертирство. К концу недели ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ ухудшилась: российские войска разделили украинскую группировку в Красноармейске и Димитрове, теперь сообщения между городами нет. Зеленский заявил, что если ситуация ухудшится, то военным дадут приказ отступить, якобы никто не заставит их «умирать ради руин».

Фото: РИА «Новости»

На неделе российские войска освободили также Гнатовку в ДНР. «В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики», — отметили в оборонном ведомстве.

Запорожское направление: кольцо сжимается вокруг Гуляйполя Ситуация на Запорожском направлении развивается не менее динамично: российские войска применяют тактику широкого охвата вместо лобовой атаки. Это приносит свои плоды: за первые две недели ноября ВС РФ освободили больше территорий, чем за предыдущий месяц. Кольцо сжимается вокруг Гуляйполя, который можно назвать ключом к дальнейшему продвижению на Запорожье. Российские войска постепенно берут под контроль населенные пункты вокруг города, отрезая логистику. В середине недели после обстрела украинские войска покинули Ровнополье. Ближе к концу недели позиции сдала Даниловка, что значительно усложнило логистику ВСУ — село расположено на трассе между Гуляйполем и Покровским. Под контроль ВС РФ перешло село Орестополь, расположенное к востоку от Покровского. Это означает, что начались бои за Великомихайловку, потеря которой сильно ударит по позициям ВСУ в этом районе.

Фото: РИА «Новости»

Село Новоуспеновское, расположенное недалеко от Ровнополья, также перешло под контроль российских войск. Аналитический ресурс DeepState предположил, что село Сладкое также уже под российским флагом. В субботу Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили село Яблоково. Эти населенные пункты расположены на востоке от Гуляйполя. В Раде подняли панику, осознав, что Украина скоро потеряет Гуляйполе. Депутат Марьяна Безуглая прямо заявила, что в этом виноваты неумелые командиры и отсутствие политической воли Киева, а также беспорядок в армии. В Гуляйполе объявили эвакуацию населения. После Гуляйполя следующий крупный населенный пункт на пути к Запорожью — Орехов. В воскресенье под контроль России перешло село Малая Токмачка, расположенное недалеко от Орехова.

Купянское направление: идет зачистка западной части города Купянск находится в окружении с конца октября. В городе заблокировано около пяти тысяч украинских военных. Предположительно, в окружение попали также офицеры НАТО и иностранные наемники. ВСУ не перестают предпринимать попытки вырвать свои части из Купянска. В сутки отражают по три контратаки ВСУ. Украинские войска пытаются пробиться в город со стороны реки Оскол. Российские дроноводы уничтожают машины с подкреплением. Беспилотники поразили БТР М113, американский HMMWV и бронеавтомобиль «Новатор». В начале недели Минобороны сообщило, что ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска. В городе действуют штурмовые отряды 6-й армии.

Фото: РИА «Новости»

Командир роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Снег рассказал, что украинские части отступают из Купянска по линии реки Оскол. Российские подразделения проводят зачистку в западном районе города, а также наносят удары по позициям ВСУ в лесополосе у реки.

Днепропетровское направление: проходит эвакуация из прифронтовой зоны В Днепропетровской области власти принудительно эвакуируют жителей из прифронтовой зоны. Опустевшие дома занимают боевики ВСУ, устраивают там опорные пункты и склады боеприпасов. «Эвакуацию киевский режим проводит не во имя спасения людей», — заявил военный эксперт Владимир Рогов. Людей вывозят, чтобы они не передавали координаты ВСУ российской армии. По словам эксперта, население вывозят из 50-километровой прифронтовой зоны.

Зона безопасности в Сумской области и удары по Одессе В Сумской области продолжается формирование безопасной зоны. «В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант сил специальных операций ВСУ», — рассказали в понедельник российские силовики. В середине недели российские военные уничтожили пункт размещения иностранных наемников недалеко от населенного пункта Глыбное. В конце недели по Сумам полетели гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщили украинские Telegram-каналы. В городе прогремели взрывы.

Фото: РИА «Новости»

Инфраструктура Одессы подверглась удару во вторник. ВС России атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру. В Рени, городе с приграничной железнодорожной станцией, насчитали не менее 10 громких взрывов. Возможно, поводом для удара послужили прибывшие в порт суда с военным грузом. В Харьковской области, около города Чугуев, российские войска атаковали объекты ПВО ВСУ: склады боеприпасов, логистику.

«Кинжалы», «Калибры» и «Герани» полетели на Украину В ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, туда полетели ударные дроны, «Кинжалы» и «Калибры». Атаку беспилотников зафиксировали в Сумской, Одесской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях, позже появились сообщения об ударах по Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областям. Мониторинговые каналы подсчитали, что за ночь на Украину обрушилось около 600 дронов. На Киев в ночь на субботу полетели баллистические ракеты. Мониторинговые каналы предполагали, что с моря могло быть выпущено до восьми «Калибров», а в воздушном пространстве Украины одновременно находились три-четыре ракеты. Одновременно в сторону Киева вылетел рой дронов, в небе находилось около 120 беспилотников, большая часть из которых летела на украинскую столицу. В городе прогремели взрывы. В пабликах начали появляться видео с пожарами.

Фото: РИА «Новости»

«Пока сложно назвать точное количество прилетов, но, по предварительным данным, около 30 дронов „Герань-2“, а также шесть ракет „Кинжал“ и более 15 „Искандеров“ достигли Киева и пригородов», — подвел итоги координатор подполья Сергей Лебедев. Город буквально ходил ходуном от серии мощных взрывов, отметил подпольщик. Среди пораженных объектов он назвал нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ-5. В районе Борисполя удар пришелся по базе «элитного» спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии. В Белой Церкви зафиксировали прилет по тренировочному лагерю боевиков. В украинской столице фиксировали прилеты в районе ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и Белоцерковской ТЭС. После ударов начались сильные пожары.

Поросята против ВСУ В зоне СВО даже животные вовлечены в боевые действия — они сопровождают российских военных на линии боевого соприкосновения. Поросенок, шедший рядом с бойцом, подорвался на мине, предназначенной военному. Военнослужащие не пострадали и смогли продолжить выполнение боевой задачи. Судьба поросенка-спасителя неизвестна.