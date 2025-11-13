Зеленский заявил, что ВСУ могут сами отступить из Красноармейска

Вооруженные силы Украины столкнулись с тяжелой ситуацией в Красноармейске (украинское название — Покровск). Если она станет совсем безнадежной, командиры на местах смогут принять решение об отступлении, заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg .

«Никто не заставляет их умирать ради руин. Я поддержу наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас», — сказал он.

Зеленский признал тяжелое положение своих войск в Красноармейске. После нескольких месяцев интенсивных боевых действий российская армия намерена взять город под контроль. По мнению главы киевского режима, таким образом власти России рассчитывают убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина должна вывести войска из всего восточного Донбасса.

Украинские подразделения уже перестали удерживать позиции в Красноармейске до последнего, сообщил военнослужащий российской группировки войск. На некоторых участках они перешли от контратак к обороне.