На Покровском направлении ВСУ оказались в тяжелой ситуации, а в Запорожской области российская армия наращивает и число, и масштаб штурмов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .

К таким выводам глава киевского режима пришел после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

«Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, способствующих атакам», — признал Зеленский.

По-другому он оценил происходящее в Купянске: якобы ВСУ показывают некий результат в городе уже не первую неделю. В российском Минобороны 11 ноября сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили восточную часть города.

В Красноармейске (украинское название — Покровск) российские военные продолжают наращивать военное присутствие и беспрепятственно входят в населенный пункт. Сырский отмечал, что Россия готовит в городе последний маневр, чтобы взять под контроль всю территорию ДНР.