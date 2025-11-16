В Харьковской области, около города Чугуев, атакованы объекты ПВО ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Харьковская область — Златополь, Чугуев… Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО», — сказал Лебедев.

Один из самых масштабных ударов нанесли российские бойцы по столице Украины в ночь на 14 ноября. Город содрогнулся от серии мощных взрывов. Среди поврежденных объектов оказались нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ-5.

В середине октября Лебедев сообщал, что российские военные атаковали аэродром в Кривом Роге. На базе стояли самолеты НАТО. Также серьезно пострадал крупный железнодорожный узел с несколькими ангарами и складами, где хранилось вооружение.