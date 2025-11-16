Армия России освободила Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области

Вооруженные силы России в течение суток установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской области — Ровнополье и Малая Токмачка. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны о проведении специальной военной операции.

По данным ведомства, Ровнополье освободили подразделения группировки войск «Восток». Подразделения группировки войск «Днепр» заняли Малую Токмачку.

В течение суток по противнику были нанесены новые удары авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. По данным ведомства, поражены две пусковые установки берегового комплекса «Нептун», уничтожена боевая машина американской РСЗО HIMARS. Также под огнем оказались объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского ВПК, цех по сборке дальнобойных беспилотников и пункты размещения украинских сил и иностранных наемников в 141-м районе.

В Минобороны отчитались и о работе российской ПВО. В течение суток удалось перехватить управляемую авиабомбу, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, две дальнобойные ракеты «Нептун» и 197 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Яблоково в Запорожской области.