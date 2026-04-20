Пострадали церковь, детский сад и школа. Главное об атаке ВСУ на Туапсе 20 апреля
В ночь на 20 апреля Краснодарский край вновь подвергся массированной атаке с воздуха. Под удар беспилотников ВСУ попал Туапсе. Что известно о последствиях и жертвах налета к этому часу — в материале 360.ru.
Погибшие и пострадавшие
Минувшей ночью Туапсе снова стал целью массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Основной удар пришелся на объекты портовой инфраструктуры.
«В морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным», — написал он.
Пострадал еще один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В порту в результате налета вспыхнул пожар.
Массированная атака на Туапсе стала уже второй за последние дни. В ночь на 16 апреля ВСУ также били по городу беспилотниками. Тогда повреждения получили 60 домов — 52 частных и восемь многоквартирных. Пять домов в результате удара оказались полностью разрушены.
На местах падения фрагментов БПЛА продолжают работать оперативные и специальные службы.
Масштаб разрушений
Последствия атаки затронули не только промышленную зону, но и социальные объекты города. Помимо морского порта, повреждения получили:
- жилой сектор: обломки повредили остекление в многоквартирном доме;
- социальные учреждения: пострадали начальная школа, детский сад, городской музей, церковь;
- инфраструктура: повреждения получила газовая труба.
Прокуратура Краснодарского края подтвердила повреждение транспортной инфраструктуры в порту. На место происшествия прибыл туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.
Отбой угрозы БПЛА
В 05:32 по московскому времени стало известно, что угроза миновала — об отмене беспилотной опасности сообщил в телеграм-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
«Опасности для жителей и гостей Туапсинского округа нет», — написал он.
Всего в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов за минувшую ночь. Помимо Краснодарского края, беспилотники ликвидировали над Астраханской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской областями, Крымом, а также Азовским и Черным морями.
Однако Бойко призвал горожан проявлять предельную осторожность: не приближаться к обломкам сбитых дронов, не трогать их и не фотографировать, не пользоваться мобильными телефонами рядом с подозрительными объектами.
При обнаружении беспилотников или их частей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.
Бойко добавил, что поврежденную газовую трубу протяженностью около 15 метров оперативно восстановили. На месте падения дронов приступили к уборке. К ликвидации последствий атаки подключились дополнительные силы «Кубань-СПАС».