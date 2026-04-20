Сегодня 11:53 Пострадали церковь, детский сад и школа. Главное об атаке ВСУ на Туапсе 20 апреля Бойко: в Туапсе восстановили поврежденную при атаке ВСУ газовую трубу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

В ночь на 20 апреля Краснодарский край вновь подвергся массированной атаке с воздуха. Под удар беспилотников ВСУ попал Туапсе. Что известно о последствиях и жертвах налета к этому часу — в материале 360.ru.

Погибшие и пострадавшие Минувшей ночью Туапсе снова стал целью массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Основной удар пришелся на объекты портовой инфраструктуры. «В морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным», — написал он.

Пострадал еще один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В порту в результате налета вспыхнул пожар.

Интересно Массированная атака на Туапсе стала уже второй за последние дни. В ночь на 16 апреля ВСУ также били по городу беспилотниками. Тогда повреждения получили 60 домов — 52 частных и восемь многоквартирных. Пять домов в результате удара оказались полностью разрушены.

На местах падения фрагментов БПЛА продолжают работать оперативные и специальные службы.

Масштаб разрушений Последствия атаки затронули не только промышленную зону, но и социальные объекты города. Помимо морского порта, повреждения получили: жилой сектор: обломки повредили остекление в многоквартирном доме;

социальные учреждения: пострадали начальная школа, детский сад, городской музей, церковь;

инфраструктура: повреждения получила газовая труба. Прокуратура Краснодарского края подтвердила повреждение транспортной инфраструктуры в порту. На место происшествия прибыл туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

Отбой угрозы БПЛА В 05:32 по московскому времени стало известно, что угроза миновала — об отмене беспилотной опасности сообщил в телеграм-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. «Опасности для жителей и гостей Туапсинского округа нет», — написал он.

Интересно Всего в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов за минувшую ночь. Помимо Краснодарского края, беспилотники ликвидировали над Астраханской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской областями, Крымом, а также Азовским и Черным морями.

Однако Бойко призвал горожан проявлять предельную осторожность: не приближаться к обломкам сбитых дронов, не трогать их и не фотографировать, не пользоваться мобильными телефонами рядом с подозрительными объектами. При обнаружении беспилотников или их частей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Бойко добавил, что поврежденную газовую трубу протяженностью около 15 метров оперативно восстановили. На месте падения дронов приступили к уборке. К ликвидации последствий атаки подключились дополнительные силы «Кубань-СПАС».