В Туапсе при атаке дронов ВСУ в ночь на четверг повреждения получили 60 домов

В результате атаки украинских дронов на Туапсе в ночь на 16 апреля повреждения получили 60 домов. Об этом в телеграм-канале написал глава города Сергей Бойко.

«В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 60 домов. Это 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также пострадали три социально значимых объекта», — написал Бойко.

Глава сообщил, что уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены.

Бойко отметил, что в ликвидации последствий атаки участвовали 285 человек и 71 единица техники. Для горожан открыли пункт временного размещения, четыре семьи поселили в гостинице.

Двое детей пяти и 14 лет погибли в результате атаки дронов ВСУ по жилым домам, также пострадали двое взрослых, им оказали медицинскую помощь.