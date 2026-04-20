При атаке беспилотников на морской порт Туапсе погиб мужчина

Морской порт Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой погиб один мужчина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале .

По его словам, еще один человек получил ранения, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего.

Кроме того, в морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотников также повредили остекление в нескольких зданиях на территории города.

Среди пострадавших объектов оказались начальная школа, детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом. В добавок, повреждена газовая труба.

На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы. Губернатор получает доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации в городе.

Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину в Брянской области. Ранения получили два мирных жителя.