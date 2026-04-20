При атаке беспилотников на морской порт Туапсе погиб мужчина
Морской порт Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой погиб один мужчина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
По его словам, еще один человек получил ранения, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего.
Кроме того, в морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотников также повредили остекление в нескольких зданиях на территории города.
Среди пострадавших объектов оказались начальная школа, детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом. В добавок, повреждена газовая труба.
На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы. Губернатор получает доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации в городе.
Ранее ВСУ атаковали дроном-камикадзе машину в Брянской области. Ранения получили два мирных жителя.