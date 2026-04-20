В морском порту Туапсе пострадала транспортная инфраструктура после атаки БПЛА

В результате атаки украинских дронов в морском порту Туапсе повреждения получила транспортная инфраструктура. Об этом в телеграм-канале сообщила прокуратура Краснодарского края.

«В морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры. На место происшествия выехал туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин», — заявили в надзорном ведомстве.

Утром 20 апреля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что после атаки дронов на порт Туапсе погиб мужчина. Еще один получил ранения, пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 112 беспилотников, в том числе в небе над Краснодарским краем.