За ночь силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 19 апреля до 07:00 20 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны сбили над Астраханской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что морской порт Туапсе подвергся массированной атаке дронов ВСУ. В результате ЧП погиб мужчина. Также еще один человек пострадал, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.