Никаких переговоров с террористами. Путин поставил крест на прогнившем киевском режиме

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, главной темой которого стали теракты в Брянской и Курской областях. Их расследование еще идет, но причастность украинских спецслужб уже очевидна. Чего хотел этим добиться киевский режим накануне переговоров в Стамбуле и стоит ли Владимиру Зеленскому надеяться на прямую встречу с российским лидером — в материале 360.ru.

Целенаправленный удар по мирным гражданам В первую очередь Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой принять все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавшим. Глава государства выразил искренние соболезнования тем, кто потерял близких людей в результате случившегося. «Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях — это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне», — сказал президент. Российский лидер подчеркнул, что случившееся в Брянской области было целенаправленным ударом по гражданским лицам, в том числе женщинам и детям. Такие действия называются терроризмом по всем международным нормам.

Фото: Пресс-служба МЧС

По словам Путина, киевский режим совершил эти преступления накануне очередного раунда предложенных Россией мирных переговоров в Стамбуле не просто так. Все было направлено на срыв диалога. Нелегитимный режим, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Украина устроила теракты на фоне огромных потерь и отступления по всей линии боевого соприкосновения в попытках запугать Россию. И, несмотря на это, киевская верхушка просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, а также просит о встрече на высшем уровне.

О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? Владимир Путин президент России

Нет причин и предоставлять противнику передышку в боевых действиях. Президент отметил, что ее используют для накачки ВСУ западным оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов. Путин также отреагировал на комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня российской делегации на переговорах: у Киева нет оснований его оценивать, поскольку право на это имеют лишь те, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций.

Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Владимир Путин

Глава государства заявил, что Россия, судя по всему, имеет дело с людьми, которые не обладают не только какой-либо значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, ведь позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться.

Российский лидер напомнил, что уже не в первый раз украинская сторона отказалась от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям. «Нас это только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — сказал Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Никаких сомнений в причастности Украины

С докладом перед президентом выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он рассказал о расследовании трех уголовных дел, возбужденных после терактов в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. Первый произошел 31 мая в 22:33 на 43-м километре перегона Пильшино — Выгоничи под Брянском. Там подорвали три взрывных устройства, которые разрушили опоры автомобильного моста. Погибли семь человек, 122 пострадали, в том числе четыре ребенка. Правоохранители выяснили, что взрывные устройства начинили пластичным взрывчатым веществом иностранного производства, их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. «Что очень важно, было установлено, что при подрыве использовался блок управления ЛОРА украинского производства», — отметил Бастрыкин.

Фото: РИА «Новости»

Второй теракт преступники совершили в ночь на 1 июня, взорвав железнодорожный мост на пересечении 43-го километра автодороги Тросна — Калиновка под Курском. Загорелся локомотив, машинист и два его помощника пострадали. Следователи выяснили, что на полотне и под опорами произошел подрыв пяти самодельных взрывных устройств. Специалисты выявили, что тут тоже использовался блок управления, произведенный Украиной. Также пять устройств взорвали при совершении третьего теракта утром 1 июня в Брянской области на шестом километре перегона Унеча — Жеча. Еще два устройства нашли неразорвавшимися. Во время оперативных мероприятий силовики обнаружили схрон в районе деревни Мякишево, где находились 13 килограммов пластида и аналогичные блоки управления.

Все три теракта, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины. Александр Бастрыкин

Больше 30 пострадавших после терактов остаются в больницах По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в Брянской области медики совместно со спасателями в условиях темного времени суток извлекали пострадавших из-под обломков, действовали скоординировано. Он поблагодарил коллег за высокий профессионализм и самоотверженность, а также отметил действия проводников поездной бригады, которые оказывали людям первую помощь.

Фото: РИА «Новости»

В медицинские организации Брянской области направили 17 специалистов федеральных учреждений и Департамента здравоохранения Москвы. В федеральные клиники и медицинские организации столицы эвакуировали шесть пострадавших, в том числе трех детей. Четырехмесячного младенца в тяжелом состоянии с множественными травмами доставили в клинику вертолетом санитарной авиации. «Сейчас состояние малыша стабилизировано. Сюда же доставили и его семилетнего брата. Я сегодня проведал их, все находятся в стабильном состоянии, окружены любовью и заботой врачей», — подчеркнул Мурашко. В стационарах пока остаются 35 пострадавших, к выписке готовятся 11 человек. Всего помощь оказали 127 человекам, в числе которых родственники жертв теракта — им потребовалась помощь психологов.