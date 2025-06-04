Погибшего при обрушении моста машиниста Мишина похоронили в Брянской области

Применившего экстренное торможение для спасения жизни пассажиров после обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области машиниста Павла Мишина похоронили в Унече. Как сообщили «Известия» , в последний путь железнодорожника проводили под гимн России.

Для участия в траурной церемонии на городское кладбище прибыли сотни людей, включая коллег машиниста, сотрудников администрации и представителей правительства Брянской области.

Обрушение моста в Выгоничском районе произошло в ночь на воскресенье, 1 июня. Обломки упали на пассажирский состав, следовавший из Климова в Москву. От полученных травм погибли семь человек, более 100 получили ранения.

В пресс-службе РЖД рассказали, что машинист, увидев разрушенный мост, применил экстренное торможение и выгнал своего помощника из кабины. В компании заявили, что это решение спасло большую часть пассажиров.

Супруга погибшего машиниста Екатерина в комментарии 360.ru рассказала, что он с детства мечтал управлять поездами и работать на железной дороге. Она отметила, что в последний раз муж выходил на связь по видеозвонку незадолго до аварии и пообещал скоро вернуться домой.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате терактов. К таким выводам криминалисты пришли после обнаружения остатков самодельных взрывных устройств.

В ведомстве добавили, что исполнителями стали люди, завербованные украинскими спецслужбами, которые спланировали подрывы таким образом, чтобы пострадало как можно больше мирных жителей.