Обрушение мостов под Брянском и Курском назвали терактом

СК: после обрушения мостов под Брянском и Курском идет расследование о теракте

После обрушения мостов в Курской и Брянской областях СК заявил, что расследует дело о теракте. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

«Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Исполнители терактов действовали по указанию властей Украины и с максимальной точностью планировали свои преступления таким образом, чтобы они затронули сотни мирных жителей России. Следователи продолжают работу по установлению личностей террористов и привлечению их к уголовной ответственности.

В рамках первоначальных следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, а также допросили работников РЖД, потерпевших и свидетелей.

В ночь на 1 июня на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области локомотив и вагоны пассажирского поезда, курсировавшего по маршруту Климов — Москва, сошли с путей из-за обрушения автомобильного моста. Жертвами стали семь человек, более 100 пассажиров пострадали.

Спустя несколько часов подобное ЧП произошло в Курской области. Ночью на перегоне Остапово — Михайловский рудник обрушился железнодорожный мост, и грузовой поезд потерпел крушение. Пострадал машинист.