Все теракты в Брянской и Курской областях спланировали украинские спецслужбы

Теракты в Брянской и Курской областях, в результате которых произошло обрушение мостов и погибли люди, спланировали украинские спецслужбы. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

«Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Силовики и сотрудники правоохранительных органов ищут всех исполнителей и организаторов терактов.

Бастрыкин подчеркнул, что следователям удалось установить места закладки трех взрывных устройств в Брянской области. Их мощность составила порядка 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Бомбы снарядили взрывчаткой иностранного производства, в них использовали украинский блок управления.

Во время первого теракта три подрыва взрывчатки разрушили опоры моста на перегоне Трещины — Рубичи — Гаганичи.

«В результате теракта пострадали 122 человека. Из них семь человек погибли. Это машинист и шесть пассажиров», — сказал Бастрыкин.

В Курской области на автодорогу обрушился железнодорожный путепровод, входящий в состав перегона Остапово — Михайловский Рудник. Там крушение потерпел грузовой поезд. Машинист получил травму ноги.

Общий ущерб от совершенных в двух российских регионах терактов председатель Следственного комитета оценил более чем в миллиард рублей.

Президент призвал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и назвал действия киевского режима терроризмом.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что целью украинских боевиков было запугать российское общество и подорвать его единство.