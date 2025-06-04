Украина решила запугать Россию терактами из-за огромных потерь на фронте

Украина терпит большие потери и отступает по всему фронту, поэтому пытается запугать Россию террористическими актами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — подчеркнул российский лидер.

Но украинские военные терпят поражение за поражением.

Путин добавил, что Россию не устроил отказ Украины от перемирия на два-три дня. По его словам, украинской стороне мир вообще не нужен, так как он будет означать утрату власти для нее. Власть для киевского режима важнее мира и жизней людей.

Президент также отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече, сообщило Ura.ru. Российский лидер сказал, что нельзя вести переговоры с теми, кто ставит на террор.

Зеленский допустил ошибку, отказавшись от предложения России о двух-трехдневных перемириях для эвакуации тел погибших военных, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров. Он призвал не поддаваться на провокации киевского режима, нацеленные на срыв переговоров.