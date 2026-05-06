ВСУ ударили по Джанкою, пока Зеленский ведет «политический КВН»: главное об атаке на город
Депутат Шеремет назвал атаку ВСУ на Джанкой бесчеловечным актом насилия
В ночь на 6 мая Крым подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Основной целью удара стал Джанкой, где налет привел к гибели пяти мирных жителей. Атака велась на фоне противоречивых заявлений Киева о возможном перемирии, что вызвало жесткую реакцию в Москве. Подробности — в материале 360.ru.
Джанкой под ударом
Беспилотную опасность в Крыму объявили вечером 5 мая. Глава республики Сергей Аксенов вышел на связь с местными жителями в 22:28 по московскому времени.
«На Крым идет атака вражеских БПЛА. По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.
Однако меньше чем через два часа, к 00:10 6 мая, стало известно, что удары по Джанкою привели к тяжелым последствиям: погибли пять мирных жителей города.
Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Сергей Аксенов
Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле, а на местах ЧП работают профильные службы.
Реакция правоохранительных органов
Атака на Крым вызвала незамедлительную реакцию силовых структур и надзорных органов.
Следственный комитет России официально заявил о начале расследования преступления украинских вооруженных формирований против мирного населения полуострова.
Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 53 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. По информации Министерства обороны, помимо Крыма, ВСУ также атаковали московский регион, Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Крыма также включилась в работу. Одной из ее основных задач станет контроль за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников на Джанкой. Прокурор республики Олег Камшилов взял ситуацию на личный контроль.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Особое внимание уделяется оперативной связи с населением. Для приема заявлений и оказания правовой помощи организовали горячую линию. Жители могут обращаться по любым вопросам, связанным с произошедшим ЧП.
Политическая оценка
Ночная атака вызвала жесткую реакцию Москвы на официальном уровне. Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» дала случившему однозначную характеристику: теракт.
Акт терроризма киевского режима, который в неонацистском угаре активизировался перед 9 Мая.
Аналогичную позицию озвучил и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он назвал удары целенаправленным террором против мирных горожан и гражданских объектов.
«Бесчеловечный акт насилия, обнажающий звериную суть киевского режима», — подчеркнул парламентарий.
Не остался незамеченным и тот факт, что массированная атака произошла после прозвучавших обещаний главы киевского режима Владимира Зеленского о введении перемирия в ночь с 5 на 6 мая.
Провал обещаний Киева
Именно контекст, на фоне которого ВСУ ударили по Джанкою, вызвал наиболее острую реакцию. Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что украинские власти показали тотальную неспособность выполнять собственные обещания.
Зеленский попытался в ответ на российскую инициативу о режиме прекращения огня на празднование Дня Победы вести некий «политический КВН».
По словам Мирошника, допустив ночные удары по Крыму, глава киевского режима продемонстрировал отсутствие желания, навыков и подходов обеспечивать свои заявления соответствующими реальными действиями, даже когда речь идет о возможности паузы в боевых действиях.
«Состоятельность заявлений или обещаний киевского режима не просто находится под вопросом, она кардинально подчеркнута полным отсутствием способности выполнять все то, что говорит Зеленский», — резюмировал дипломат.