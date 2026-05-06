Прокуратура Крыма запустила горячую линию после атаки на Джанкой
Прокуратура Крыма открыла горячую линию для приема обращений после атаки украинских беспилотников на Джанкой, где погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Жители города могут обратиться для оказания правовой помощи и оперативного приема заявлений по телефону +7 (978) 053-62-08.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуратура обеспечивает взаимодействие с профильными службами и контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил о пяти жертвах после атаки беспилотников на Джанкой. Губернатор пообещал поддержку властей и выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Минобороны утром 6 мая отмечало, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 53 украинских беспилотника в небе над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря.