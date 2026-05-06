Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою

Украинские БПЛА атаковали город Джанкой, погибли пять человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — написал он.

Аксенов принес соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что органы власти окажут им всю необходимую помощь и поддержку.

Глава Крыма отметил, что лично контролирует ситуацию. На месте происшествия уже работают профильные службы. Он также призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее украинские боевики атаковали ракетами и беспилотниками Чебоксары. Погибли два мирных жителя, пострадали 32 человека, включая ребенка.