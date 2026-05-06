Удары украинских беспилотников по Джанкою — это акт терроризма со стороны киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

«Акт терроризма киевского режима, который в неонацистом угаре активизировался перед 9 Мая», — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что удары Украины по Джанкою и Брянской области продемонстрировали, как президент страны Владимир Зеленский не смог выполнить собственные обещания о прекращении огня 5–6 мая.

По его словам, в ответ на российскую инициативу о режиме прекращения огня на празднование Дня Победы на Украине решили ввести «политический КВН». Состоятельность обещаний киевского режима не просто сомнительная, а кардинально подчеркнута неспособностью выполнить то, о чем вещает Зеленский.