Удары ВСУ по Джанкою и Брянской области доказывают, что украинский лидер Владимир Зеленский не может выполнить собственные обещания о прекращении огня 5–6 мая, а лишь устраивает «политический КВН» в ответ на российское предложение о паузе в День Победы. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

«Зеленский попытался в ответ на российскую инициативу о режиме прекращения огня на празднование Дня Победы вести некий „политический КВН“ и, по сути, продемонстрировал полное отсутствие способностей, желания и подходов для обеспечения тех заявлений, которые сделал самостоятельно», — сказал он.

По словам Мирошника, гибель пяти мирных жителей в Джанкое, ранения пяти человек в Брянской области, а также удары по гражданским объектам на многих других российских территориях весьма красноречиво демонстрируют «состоятельность» киевского режима, в одностороннем порядке объявившего о перемирии на 5–6 мая.

Он отметил, что состоятельность обещаний Украины не просто вызывает сомнения, а кардинально подчеркнута полной неспособностью реализовать то, что вещает украинский президент.