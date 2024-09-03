Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Уже осенью США могут передать Украине дальнобойные ракеты JASSM. И хотя официального решения пока якобы нет, новый тип вооружений ВСУ, скорее всего, получат. Запад все еще рассчитывает на победу страны, а аппетиты киевского режима растут пропорционально ухудшению ситуации в зоне СВО. К чему стоит быть готовой России, и что станет первоочередной целью украинцев — в материале 360.ru.

О включении JASSM (полное название — Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) в пакет вооружений для ВСУ, сообщило Reuters, должны объявить осенью. Украинцев просят подождать несколько месяцев, пока в США заняты решением технических вопросов. Источники агентства подчеркнули, что поставки JASSM могут существенно изменить стратегический ландшафт конфликта: по их словам, в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов окажется большая часть территории России, и администрацию американского президента Джо Байдена этот факт волнует. Военные аналитики допустили, что благодаря JASSM удастся существенно отодвинуть районы сосредоточения российских сил и склады снабжения — это помешает ВС России вести наступательные действия и потенциально обеспечит Украине преимущество.

Сами JASSM специалисты охарактеризовали как малозаметные ракеты, способные наносить удары дальше, чем большинство имеющихся на вооружении у ВСУ снарядов. Если украинская армия будет запускать их из районов на севере границы с Россией, то сможет, например, поражать военные объекты в Воронеже и Брянске. А удары с юга, рядом с линией фронта, достанут до аэродромов или военно-морских баз в Крыму.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

JASSM, указали в материале Reuters, пока что интегрировали только в разработанные в США самолеты. Украина в итоге будет эксплуатировать несколько десятков F-16, и каждый из них сможет нести две крылатые ракеты.

По словам одного из источников, специалисты пытались адаптировать JASSM для истребителей незападного образца — тех, что уже есть на вооружении у ВСУ. Никаких подробностей собеседники агентства не привели, но в материале напомнили, что Украина использует советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27. У старых моделей JASSM производства Lockheed Martin Corp (LMT.N) дальность полета составляет порядка 370 километров. Длина каждой ракеты — около четырех метров. Ее проектировали так, чтобы затруднить обнаружение радарами. Во время полета JASSM способны находиться достаточно близко к земле, их также можно программировать на обходные маршруты — чтобы избегать системы ПВО.

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Ракеты JASSM с большей дальностью преодолевают расстояние более чем в 800 километров. Пока неизвестно, передачу каких именно ракет рассматривают в Вашингтоне, но, по мнению Reuters, поставки ракет меньшей дальности оказали бы не столь сильную нагрузку на запасы США.

Интересно Каждую JASSM оснастили боеголовкой весом более 450 килограммов. Но, в отличие от уже поставленных Украине Storm Shadow/SCALP, эта ракета, указали в материале Reuters, не предназначена для атак по укрепленным бункерам. Каждую JASSM оснастили боеголовкой весом более 450 килограммов. Но, в отличие от уже поставленных Украине Storm Shadow/SCALP, эта ракета, указали в материале Reuters, не предназначена для атак по укрепленным бункерам.

Ее наведение обеспечивают сигналы GPS и инерциальная навигационная система. Когда ракета приближается к цели, инфракрасный искатель изображения поможет направить снаряд в точку удара с точностью около трех метров. Стоит новейшая версия JASSM порядка миллиона долларов за каждую ракету.

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Чем можно уничтожить JASSM Военный эксперт и член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин в беседе с 360.ru уточнил, что JASSM — это высокоточные ракеты класса «воздух — поверхность». Запускать их могут как с F-16, так и с Boeing B-52 Stratofortress и

Rockwell B-1 Lancer. «JASSM <…> может улетать после запуска почти до тысячи километров. Получается, что ее носитель находится за пределами той страны или того объекта, по которому нанесут удар. Сама начинка — 450 килограммов. И ее боеголовка может пробивать бетонную стену толщиной более двух метров. Или уходить в грунт [на глубину] от шести до 24 метров. Поэтому, конечно, эта ракета представляет очень серьезную угрозу для штабов и других скрытых объектов», — подчеркнул он. Уничтожить JASSM, обратил внимание Черемин, можно при помощи тех средств, которые уже стоят на вооружении ВС России. Речь идет о С-400 и С-300. «Главное — вовремя обнаружить эту крылатую ракету, и тогда она не сможет нанести удар. Тем более что управляемая головка, когда уже находит цель, тяжело поражаема», — заключил он.

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Главная проблема ВСУ Директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный напомнил 360.ru, что Запад не может допустить поражения Украины, хотя немного и изменил риторику относительно происходящего.

Сначала была фраза: «Украина должна победить». С некоторых пор, примерно полгода назад, появилась другая: «Украина проиграть не может». Следовательно, для этого США, ЕС и НАТО нужно сделать все [возможное]. Геннадий Подлесный политолог

Главной проблемой ВСУ он назвал бесспорное превосходство России по авиации и ракетному вооружению. «Наши ракеты <…> наносят самые чувствительные удары по объектам, которые находятся за 1000 и более километров от линии боевого соприкосновения. Чтобы Украина не проиграла — [по логике Запада], — нужно дать ей противозенитные ракеты, ракеты большего радиуса действия для того, чтобы купировать возможности России наносить удары своими ВКС по объектам на территории Украины», — сказал Подлесный.

Поставки JASSM Украине — решенный вопрос Вопрос о том, поставят ВСУ или нет ракеты JASSM, собеседник 360.ru назвал в целом решенным: страна должна получить все, о чем просит, чтобы не проиграть. С ним согласился и политолог Максим Чирков, заметив, что конфликт на Украине давно идет по пути эскалации.

Думаю, что, скорее всего, история с ними начнет развиваться по следующему сценарию: JASSM, видимо, будут поставлять, но опять же все будет упираться в количественные возможности поставок этих ракет. И в целом, конечно, ожидать какого-то изменения в ситуации вокруг Украины вследствие передачи этого вооружения, мне кажется, не приходится. Максим Чирков политолог

Проблема Запада, по его словам, заключается в том, что, во-первых, все согласования займут очень много времени. А возможности по поставкам различных видов вооружений ограничены. «Страны НАТО серьезно наращивают различные возможности, потенциал, но увеличить производство так, чтобы обеспечить станы альянса вооружением, а также военные конфликты — вокруг Украины, Израиля, — это уже довольно большая проблема для западных стран», — заметил Чирков. Он допустил, что ВСУ действительно получат запрошенные ракеты, но речь идет о JASSM старого образца, разработанных в конце XX века, которые необходимо «куда-то деть». «Могут также передать и бомбардировщики для доставки как раз этих классов ракет. Современную боевую технику Украине никто не поставит», — подчеркнул политолог.

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Будет ли Украина бить JASSM вглубь России Говоря о вероятности ударов новым типом вооружений вглубь России, Геннадий Подлесный напомнил, что ВСУ и так атакуют российские территории и разрешение на это давно получили. «Это не более чем игра слов и политические кошки-мышки. Естественно, ВСУ получат эти ракеты. Естественно, что этими ракетами они будут стараться уничтожить в первую очередь аэродромы, откуда взлетают наши стратегические ракетоносцы», — предупредил собеседник 360.ru. Все подобные объекты, заметил Подлесный, есть на картах у США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, а также у Украины, которая в альянс пока не входит.

Все эти аэродромы отмечены крестиками, куда полетят ракеты. Прежде всего, конечно же, они будут пытаться уничтожать наши стратегические ракетоносцы, и это объективно с их точки зрения. Тем более, когда уже были удары по нашим ракетоносцам, и мы на них не ответили, как они ожидали. Раз в этом вопросе нет так называемых красных линий, то били и будут бить. Геннадий Подлесный

Украина, предположил политолог, также будет добиваться поставок немецких Taurus, в том числе из-за мощи и особенности этих ракет. «[Taurus] могут идти там буквально на расстоянии нескольких десятков метров от поверхности земли огибают [препятствия], их очень трудно обнаружить и сбить», — пояснил Подлесный. Вполне возможно, что ВСУ потребуют и более дальнобойные ракеты, а если и это не сработает — то тактическое ядерное оружие. «Они будут говорить: „Если дадите тактическое ядерное оружие — России ‚конец‘, а если не дадите, значит, конец всем вам. <…> Мы уже государство 404, нас уже нет, мы просто территория, на которой ведут боевые действия. А если не дадите, ‚злобная‘ Россия пойдет на Варшаву, на Берлин, дотянется и до Вашингтона“. Поступательность действий [Украины] просматривается, и логика в них присутствует», — подытожил он.