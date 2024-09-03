«Нужно будет подождать». США захотели передать ВСУ дальнобойные ракеты JASSM

Соединенные Штаты близки к соглашению о передаче Украине крылатых дальнобойных ракет JASSM. Об этом сообщил источник Reuters .

Американские власти могут объявить о включении ракет в пакет вооружений этой осенью.

«Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Вашингтон решает технические вопросы», — заявили журналисты.

По их словам, отправка JASSM якобы способна повлиять на положение ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Соединенные Штаты получили список целей на территории России, по которым ВСУ «необходимо» нанести удар. Глава МО выразил надежду, что в США услышали запросы украинской стороны.

Евросоюз оставил в силе ограничение по атакам ВСУ на Россию, сообщил ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель. Однако сам он считает, что у Украины должна быть возможность бить по местам, откуда с территории России идут атаки.