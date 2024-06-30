Шольца назвали «канцлером вечной войны» из-за нерешительности по Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц станет «канцлером вечной войны» из-за Украины

Фото: РИА «Новости»

Нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросах военной помощи Украине превратит его в «канцлера вечной войны». Такое мнение в интервью телеканалу N-tv выразил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, на данный момент Германия является второй страной после США по объему помощи Украине. Однако в ФРГ было много колебаний, когда речь шла о поставках оружия.

«Мы все помним месяцы дискуссий о танках Leopard. В настоящее время канцлер отказывается поставлять ракеты большой дальности Taurus», — напомнил Расмуссен.

Колебания Шольца приводят не к миру, а к бесконечному военному конфликту, подчеркнул бывший генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму в период с 1 января по 18 июня.

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