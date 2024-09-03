Лучшие украинские пилоты погибли еще до того, как западные страны поставили Украине американские истребители F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Издание напомнило об украинском пилоте Алексее Месе, погибшем при выполнении боевого задания.

В качестве примера газета также привела историю летчика с позывным Джус, который погиб во время тренировочного полета в Житомирской области. За несколько месяцев до смерти он выступал за передачу Украине западных боевых самолетов, сообщил RT.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила, что украинские войска уничтожили свой собственный истребитель F-16 ракетой из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Эту же версию событий озвучила газета The New York Times.

Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что случай с F-16 показал некомпетентность украинского министра обороны Рустема Умерова. Эксперт призвал уволить главу ведомства.