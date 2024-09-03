«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы
Военный эксперт Дандыкин: «Гром-Э1» могут нести истребители Су30, Су-34 и Су-57
Армия России, предположительно, применила «Гром-Э1» в зоне СВО. Этот снаряд способен преодолевать более сотни километров до цели и при этом уворачиваться от средств ПВО, в том числе хваленых Patriot. Подробности об истории создания и характеристиках выяснил 360.ru.
Применение «Гром-Э1» на Украине
Российская армия 31 августа впервые использовала гибрид ракеты и управляемой авиабомбы — «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Есть вероятность, что именно этим ударом поразили цехи, где украинцы собирали беспилотные летательные аппараты, и ангары для их хранения в Харьковской области.
«Гром-Э1» разработали для уничтожения наземных и надводных целей на базе российской высокоточной авиационной ракеты класса «воздух — земля» малого радиуса действия Х-38. Создателем боеприпаса выступила корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Впервые «Гром-Э1» продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Государственные испытания прошли в 2018 году, сейчас гибриды находятся в серийном производстве. Ранее об их применении на СВО российское Минобороны не сообщало.
Принцип работы «Гром-Э1»
«Гром-Э1» — авиационные ракеты, рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Их носителями могут выступать многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30, а также вертолеты.
На самом деле в этом гибриде ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» ничего нового нет. У нас на флоте давно существует гибрид ракета-торпеда. Ракета доставляет торпеду, допустим, за 30-40 километров — туда, где находится подводная лодка. Дальше торпеда работает по предназначению: ищет цель и уничтожает ее.
Василий Дандыкин
По словам военного эксперта, «Гром-Э1» работает примерно так же, только с воздуха. Бомба с универсальным модулем планирования включается за несколько десятков километров. Это дает возможность обезопасить летчиков.
Такой снаряд очень тяжело поразить даже хвалеными комплексами противовоздушной обороны типа Patriot, которые Киев получил от Запада.
Зарубежные аналоги «Гром-Э1»
«Иностранные аналоги „Гром-Э1“ тоже есть — это очень эффективное оружие. Во всяком случае, французские управляемые авиабомбы Hammer, которые мы уничтожаем, возможно, работают по такому же принципу. Точно сказать не могу», — добавил Дандыкин.
Интересно
Характеристики «Гром-Э1»
Ракета «Гром-Э1» имеет большой диапазон высоты и скорости носителя при пуске, по этой причине у нее несколько режимов работы. Боеприпас может поразить цель на расстоянии до 120 километров.
Силовая установка состоит из стартового и маршевого твердотопливных двигателей. Средняя скорость полета «Гром-Э1» составляет 300 метров в секунду. Боевые средства комплекса размещают на авиационных пусковых или катапультных устройствах.
«Гром-Э1» имеет унифицированный модуль планирования и управления со складывающимся стреловидным крылом. Это позволяет размещать ракеты во внутреннем отсеке вооружения самолета-носителя.