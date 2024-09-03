«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Армия России, предположительно, применила «Гром-Э1» в зоне СВО. Этот снаряд способен преодолевать более сотни километров до цели и при этом уворачиваться от средств ПВО, в том числе хваленых Patriot. Подробности об истории создания и характеристиках выяснил 360.ru.

Применение «Гром-Э1» на Украине

Российская армия 31 августа впервые использовала гибрид ракеты и управляемой авиабомбы — «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Есть вероятность, что именно этим ударом поразили цехи, где украинцы собирали беспилотные летательные аппараты, и ангары для их хранения в Харьковской области.

«Гром-Э1» разработали для уничтожения наземных и надводных целей на базе российской высокоточной авиационной ракеты класса «воздух — земля» малого радиуса действия Х-38. Создателем боеприпаса выступила корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Впервые «Гром-Э1» продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. Государственные испытания прошли в 2018 году, сейчас гибриды находятся в серийном производстве. Ранее об их применении на СВО российское Минобороны не сообщало.