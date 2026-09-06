Переговоры в Кремле по Украине: что Путин сказал посланникам Трампа и какой сигнал они увезли в Киев
Ушаков: Уиткофф передаст Киеву полученные от Путина оценки по урегулированию
Посланники Трампа привезли в Москву предложения по Украине. От их визита многого не ждали, но встреча с Владимиром Путиным продлилась три часа. Сразу же эмиссары полетели в Киев. Какие темы подняли в Кремле, как встретили представителей США, что им сказал президент России и удалось ли добиться прогресса — в материале 360.ru.
Что предложили Путину по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель, основатель Affinity Partners Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября 2026 года.
Примечательно, что прилетели они на спецборте ВВС США с номером SAM934. Этот самолет используется только для перевозки высших лиц государства, такая техника подчеркивает уровень визита — ранее Уиткофф несколько раз прилетал в российскую столицу на частном джете.
На летном поле американскую делегацию встретил спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он тут же опубликовал в Х совместное фото с символичной подписью: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы».
Накануне, 4 сентября, Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома раскрыл некоторые детали визита своих эмиссаров.
«Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух великих переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться. И, возможно, у нас есть неплохие шансы, что получится», — сказал американский президент.
На вопрос, везут ли политики новое предложение об урегулировании кризиса, Трамп ответил отрицательно.
«Нет, они везут с собой предложение прекратить конфликт. У нас есть идея для мира», — сказал глава Белого дома.
Какие темы обсуждали Путин и посланники США
Встреча началась в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
«Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», — такими словами открыл беседу президент России Владимир Путин.
Он попросил передать Дональду Трампу «самые наилучшие пожелания и слова благодарности». Российский лидер отметил, что, понимая сложность ситуации, американский президент «не останавливает своих попыток урегулирования» конфликта.
«Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию», — объяснил Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что Москве комфортно работать с представителями Трампа. Уровень доверия к таким обсуждениям «с нашей стороны довольно высокий», добавил президент.
Уиткофф в ответ поблагодарил за прием. Он передал наилучшие пожелания от Трампа и отдельно выразил благодарность от семьи бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана.
Владимир Путин помиловал Гилмана в августе 2026 года. С соответствующей просьбой к президенту России обращался Дональд Трамп.
Что предлагала Украина
В начале беседы Уиткофф также поблагодарил Владимира Путина за то, что Россия согласилась в следующие три дня не наносить удары по военной инфраструктуре Киева.
Путин пояснил: просьба о прекращении таких ударов по поступила официальным линиям — и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел.
Он отдал соответствующую команду, и с полуночи 5 сентября удары по Киеву не наносились.
Российский лидер отметил, что украинская сторона «значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве». При этом Путин объяснил, что украинские власти публиковали призыв к некоему более широкому перемирию на три дня. Однако о таких шагах стороны не договаривались.
«Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть, в лице сопровождающих вас лиц», — подчеркнул Владимир Путин.
Главные итоги встречи по Украине
Официальная часть открытых заявлений на этом завершилась. Стороны продолжили беседу в закрытом режиме. Известно, что сразу после визита в Кремль американские эмиссары полетят в Киев.
Кирилл Дмитриев в Х охарактеризовал визит политиков как «важный миротворческий».
Некоторые детали встречи раскрыл и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он объяснил, что беседа была содержательной, конструктивной и откровенной. Стороны обсуждали тему три часа 10 минут.
«С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения СВО. Отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей. Подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — отметил Юрий Ушаков.
Российский президент в беседе с эмиссарами Трампа подтвердил, что готов продолжить совместную с США работу по поиску политико-дипломатических развязок кризиса.
Уиткофф и Кушнер пообещали, что в ходе разговора с киевскими властями будут использовать «полученные лично от президента России документы, наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине».
Американская сторона, дополнил Ушаков, сформулировала ряд соображений насчет возможных путей разрешения украинского кризиса.
Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников.
Юрий Ушаков
Как отметил помощник президента России, во время переговоров стороны затронули и другие темы, в том числе и экономические. Кроме того, на встрече условились, что главы Кремля и Белого дома будут и далее поддерживать личные контакты. Продолжится и работа по линии Уиткоффа — Кушнера.
Ключевые детали беседы в Кремле
- Консультации длились 3 часа 10 минут в рабочем и неформальном форматах за обеденным столом в откровенной и доверительной атмосфере.
- Российская сторона представила исчерпывающую оценку хода СВО, подчеркнув успехи российской армии и уверенность в выполнении всех поставленных целей.
- Подтверждена принципиальная необходимость полного устранения первопричин возникшего конфликта.
- Кушнер и Уиткофф приняли документы, оценки и наблюдения, полученные от Владимира Путина, для использования на завтрашних переговорах в Киеве.
- Американская сторона продемонстрировала глубокую подготовку, представив собственные соображения и варианты урегулирования.
- Переговорщики вышли за рамки военной проблематики и подробно рассмотрели перспективные взаимовыгодные российско-американские проекты.
- Подтверждено намерение лидеров России и США сохранять личный диалог, а также продолжать регулярный рабочий контакт по линии Кушнера и Уиткоффа.
Представители США уже покинули Кремль. Уиткофф и Кушнер полетят в Киев, с главой Украины они встретятся в воскресенье, 6 сентября.