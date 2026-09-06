Переговоры в Кремле по Украине: что Путин сказал посланникам Трампа и какой сигнал они увезли в Киев

Посланники Трампа привезли в Москву предложения по Украине. От их визита многого не ждали, но встреча с Владимиром Путиным продлилась три часа. Сразу же эмиссары полетели в Киев. Какие темы подняли в Кремле, как встретили представителей США, что им сказал президент России и удалось ли добиться прогресса — в материале 360.ru.

Что предложили Путину по Украине Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель, основатель Affinity Partners Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября 2026 года. Примечательно, что прилетели они на спецборте ВВС США с номером SAM934. Этот самолет используется только для перевозки высших лиц государства, такая техника подчеркивает уровень визита — ранее Уиткофф несколько раз прилетал в российскую столицу на частном джете. На летном поле американскую делегацию встретил спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он тут же опубликовал в Х совместное фото с символичной подписью: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы». Накануне, 4 сентября, Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома раскрыл некоторые детали визита своих эмиссаров. «Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух великих переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться. И, возможно, у нас есть неплохие шансы, что получится», — сказал американский президент. На вопрос, везут ли политики новое предложение об урегулировании кризиса, Трамп ответил отрицательно. «Нет, они везут с собой предложение прекратить конфликт. У нас есть идея для мира», — сказал глава Белого дома.

Фото: РИА «Новости»

Какие темы обсуждали Путин и посланники США Встреча началась в красной гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», — такими словами открыл беседу президент России Владимир Путин. Он попросил передать Дональду Трампу «самые наилучшие пожелания и слова благодарности». Российский лидер отметил, что, понимая сложность ситуации, американский президент «не останавливает своих попыток урегулирования» конфликта. «Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию», — объяснил Владимир Путин. Также глава государства отметил, что Москве комфортно работать с представителями Трампа. Уровень доверия к таким обсуждениям «с нашей стороны довольно высокий», добавил президент. Уиткофф в ответ поблагодарил за прием. Он передал наилучшие пожелания от Трампа и отдельно выразил благодарность от семьи бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана. Владимир Путин помиловал Гилмана в августе 2026 года. С соответствующей просьбой к президенту России обращался Дональд Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Что предлагала Украина В начале беседы Уиткофф также поблагодарил Владимира Путина за то, что Россия согласилась в следующие три дня не наносить удары по военной инфраструктуре Киева. Путин пояснил: просьба о прекращении таких ударов по поступила официальным линиям — и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Он отдал соответствующую команду, и с полуночи 5 сентября удары по Киеву не наносились. Российский лидер отметил, что украинская сторона «значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве». При этом Путин объяснил, что украинские власти публиковали призыв к некоему более широкому перемирию на три дня. Однако о таких шагах стороны не договаривались. «Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть, в лице сопровождающих вас лиц», — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

Главные итоги встречи по Украине Официальная часть открытых заявлений на этом завершилась. Стороны продолжили беседу в закрытом режиме. Известно, что сразу после визита в Кремль американские эмиссары полетят в Киев. Кирилл Дмитриев в Х охарактеризовал визит политиков как «важный миротворческий». Некоторые детали встречи раскрыл и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он объяснил, что беседа была содержательной, конструктивной и откровенной. Стороны обсуждали тему три часа 10 минут. «С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения СВО. Отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей. Подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», — отметил Юрий Ушаков. Российский президент в беседе с эмиссарами Трампа подтвердил, что готов продолжить совместную с США работу по поиску политико-дипломатических развязок кризиса. Уиткофф и Кушнер пообещали, что в ходе разговора с киевскими властями будут использовать «полученные лично от президента России документы, наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине». Американская сторона, дополнил Ушаков, сформулировала ряд соображений насчет возможных путей разрешения украинского кризиса.

Фото: РИА «Новости»

Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников. Юрий Ушаков