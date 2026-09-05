Российские войска с полуночи субботы, 5 сентября, прекратили наносить удары по объектам в Киеве. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что Украина на данный момент значительно снизила количество своих атак. Это произошло на фоне визита в Кремль эмиссаров США.

С президентом России встречаются Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Уже 6 сентября они полетят в Киев. Предположительно, идет обсуждение урегулирования украинского кризиса. Накануне визита Трамп говорил, что переговорщики привезут с собой предложение о прекращении конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин отдал указание временно прекратить удары по инфраструктуре ВСУ в Киеве. Ограничения продлятся три дня.