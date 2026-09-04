Сделка по Украине? Трамп заявил о «хорошем шансе»

Американские эмиссары Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направились в российскую столицу с проектом инициативы об урегулировании украинского кризиса. Детали проекта раскрыл президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме .

Журналисты поинтересовались у политика, везут ли его представители новые мирные предложения. Тот ответил, что речь идет о другом.

«Нет, они везут предложение закончить конфликт», — ответил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что ключевая цель визита делегации — добиться финальной точки в конфликте. Он также отметил, что считает «хорошими» шансы на разрешение украинского кризиса по итогам визита Уиткоффа и Кушнера.

Отвечая на уточняющие вопросы прессы о содержании пакета предложений, глава Белого дома напомнил о своем предыдущем политическом опыте. Трамп отметил, что за время своей карьеры уже способствовал урегулированию восьми международных кризисов, хотя так и не удостоился за это Нобелевской премии мира.

После этого комментария американские журналисты сменили тему беседы.

Пресса предполагает, что эмиссары Трампа прибудут в Москву в субботу, 5 сентября. Предполагается, что после этого они полетят в Киев.