360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ушаков назвал беседу Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательной и откровенной

    Фото: РИА «Новости»

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером продолжалась более трех часов и была содержательной и откровенной. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, аудиозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в мессенджере «Макс».

    «Встреча была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сообщил Ушаков.

    Российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне проведения спецоперации, отметив успехи ВС РФ.

    По словам помощника российского лидера, эмиссары Трампа Уиткофф и Кушнер пообещали завтра во время контактов в Киеве использовать оценки, высказанные президентом России по поводу урегулирования конфликта на Украине.

    Представители США покинули кремлевскую резиденцию сразу после окончания встречи. Беседа проходила в закрытом режиме.