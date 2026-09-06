Ушаков назвал беседу Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательной и откровенной
Встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером продолжалась более трех часов и была содержательной и откровенной. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, аудиозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в мессенджере «Макс».
«Встреча была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», — сообщил Ушаков.
Российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне проведения спецоперации, отметив успехи ВС РФ.
По словам помощника российского лидера, эмиссары Трампа Уиткофф и Кушнер пообещали завтра во время контактов в Киеве использовать оценки, высказанные президентом России по поводу урегулирования конфликта на Украине.
Представители США покинули кремлевскую резиденцию сразу после окончания встречи. Беседа проходила в закрытом режиме.