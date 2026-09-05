Путин начал встречу с эмиссарами Трампа в Кремле

Президент России Владимир Путин начал рабочую встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве. О начале переговоров в Кремле сообщили в пресс-службе главы государства.

Предполагается, что главной темой разговора станет урегулирование кризиса на Украине.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву днем в субботу, 5 сентября. Американский лидер Трамп накануне визита сообщал, что переговорщики привезут с собой предложение о прекращении конфликта. Уже в воскресенье эмиссары США отправятся в Киев.

На фоне переговоров с американской делегацией Владимир Путин дал указание временно воздержаться от ударов по военной инфраструктуре в Киеве. Такое ограничение будет действовать трое суток.