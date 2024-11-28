Один шаг до приказа. Россия не ограничится «Орешником» в ударах по целям на Украине

Заявление президента Владимира Путина о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве может вылиться в приказ. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог Вадим Сипров.

По его словам, цели для ударов определяются Генеральным штабом на основе данных, полученных всеми способами разведки, в том числе спутниковой и агентурной. Непосредственно решение об атаке на конкретный объект принимается в меру военной целесообразности, объяснил эксперт.

«Если Верховный главнокомандующий озвучил возможность нанесения ударов по центру принятия решений в Киеве, значит, время пришло. Вполне возможно, что вот это его заявление выльется в конкретный приказ о нанесении удара по совершенно конкретным целям. Какие это могут быть цели — можно гадать», — подчеркнул Сипров.

Какие объект могут попасть под удар

Среди объектов для атаки могут быть: правительственный квартал на Банковой улице в Киеве, госучреждения, министерства, ведомства, Верховная рада, комплекс телецентра, диспетчерские «Укрэнерго» и Украинских железных дорог, рассказал эксперт.

«Разумеется, это могут быть здания, в которых располагаются пункты управления всеми силовыми структурами Украины, то есть Министерство обороны, Генеральный штаб, СБУ, ГУР и так далее. Также это могут быть пункты управления, на которых работают в том числе и офицеры НАТО», — добавил политолог.

Именно эти пункты в первую очередь попадут под удар «Орешника», «Кинжала» или «Искандера». Цели необязательно будут находиться в Киеве — это могут быть пункты управления войсками на западной Украине.

«Путин, кстати, тоже заанонсировал появление новых видов ракетного вооружения. То есть „Орешником“ мы не ограничимся. Путин специально сделал именно такое заявление и именно в такой тональности», — напомнил Сипров.

Также под удар попадут объекты инфраструктуры, транспортные хабы и узлы, погранпереходы и гидроэлектростанции. Россия длительное время вела боевые действия предельно гуманитарными методами и не уничтожала инфраструктуру двойного назначения.

«Сейчас ситуация такая, что мы вынуждены использовать более широкий арсенал и действовать этим арсеналом по большей линейке целей. Это объяснимо военной целесообразностью и тем, что враг не сдается. А если враг не сдается, его, как сказал классик, уничтожают», — заявил эксперт.

До удара по целям на Украине осталась лишь формальность, считает Сипров.