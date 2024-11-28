Один шаг до приказа. Россия не ограничится «Орешником» в ударах по целям на Украине
Политолог Сипров: на Западе и Украине некому реагировать на заявления Путина
Заявление президента Владимира Путина о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве может вылиться в приказ. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог Вадим Сипров.
По его словам, цели для ударов определяются Генеральным штабом на основе данных, полученных всеми способами разведки, в том числе спутниковой и агентурной. Непосредственно решение об атаке на конкретный объект принимается в меру военной целесообразности, объяснил эксперт.
«Если Верховный главнокомандующий озвучил возможность нанесения ударов по центру принятия решений в Киеве, значит, время пришло. Вполне возможно, что вот это его заявление выльется в конкретный приказ о нанесении удара по совершенно конкретным целям. Какие это могут быть цели — можно гадать», — подчеркнул Сипров.
Какие объект могут попасть под удар
Среди объектов для атаки могут быть: правительственный квартал на Банковой улице в Киеве, госучреждения, министерства, ведомства, Верховная рада, комплекс телецентра, диспетчерские «Укрэнерго» и Украинских железных дорог, рассказал эксперт.
«Разумеется, это могут быть здания, в которых располагаются пункты управления всеми силовыми структурами Украины, то есть Министерство обороны, Генеральный штаб, СБУ, ГУР и так далее. Также это могут быть пункты управления, на которых работают в том числе и офицеры НАТО», — добавил политолог.
Именно эти пункты в первую очередь попадут под удар «Орешника», «Кинжала» или «Искандера». Цели необязательно будут находиться в Киеве — это могут быть пункты управления войсками на западной Украине.
«Путин, кстати, тоже заанонсировал появление новых видов ракетного вооружения. То есть „Орешником“ мы не ограничимся. Путин специально сделал именно такое заявление и именно в такой тональности», — напомнил Сипров.
Также под удар попадут объекты инфраструктуры, транспортные хабы и узлы, погранпереходы и гидроэлектростанции. Россия длительное время вела боевые действия предельно гуманитарными методами и не уничтожала инфраструктуру двойного назначения.
«Сейчас ситуация такая, что мы вынуждены использовать более широкий арсенал и действовать этим арсеналом по большей линейке целей. Это объяснимо военной целесообразностью и тем, что враг не сдается. А если враг не сдается, его, как сказал классик, уничтожают», — заявил эксперт.
До удара по целям на Украине осталась лишь формальность, считает Сипров.
Я полагаю, что на картах у наших штабистов цели уже обозначены, и они ждут приказа Верховного главнокомандующего. Этот приказ сегодня был заанонсирован. Осталась сущая формальность. Просто соответствующему должностному лицу из военного ведомства сказать: «Приказываю как Верховный главнокомандующий использовать такое-то такое вооружение по таким-то целям».
Вадим Сипров
политолог
Реакция Украины и Запада
Запад отреагирует на заявления Путина «старой песней», отметил эксперт.
«В англоамериканских СМИ начнется визготня и вопли по поводу того, что русский медведь размахивает своей ракетной дубиной, русские варвары и так далее. Собственно, они уже 200 лет подряд пишут одно и то же. <… Больше ничего не произойдет, потому что реагировать на заявление Путина сейчас ни на Западе, ни уж тем более в Киеве просто некому», — заявил он.
По словам Сипрова, в Киеве сидит военный диктатор и полная марионетка Запада. Разговаривать с ним — все равно что общаться с куклой в театре.
«Поэтому на Украине реакции не будет никакой, либо какие-нибудь террористические акции, обстрелы мирных приграничных территорий, атаки беспилотниками. Собственно говоря, как происходило, так и будет происходить до тех пор, пока киевский режим не капитулирует. Но решение о капитуляции они сами принять не в состоянии, вот в чем дело. А дать соответствующую команду на Западе тоже сейчас некому», — сказал политолог.
На саммите ОДКБ в Казахстане Путин заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника». Выбором объектов занимается Генштаб в зависимости от угроз, добавил глава государства.