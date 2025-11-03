Натовцы в «котле» и необычный штурм Красноармейска: российские войска кошмарят ВСУ. Итоги СВО за неделю

«Котел» в Красноармейске схлопнулся, заблокировав в своих недрах более пяти тысяч боевиков ВСУ, а также натовских специалистов. Командование украинской армией предпринимает тщетные попытки вытащить из окружения иностранных офицеров, но только теряет элитный спецназ и технику. На обычных солдат киевский режим «забил», оставив на произвол судьбы. Что еще произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Хроники формирования «котла» в Красноармейске Ключевым событием недели стало окружение Красноармейска (Покровска), в «котел» попали 5,5 тысячи украинских военных. Российские войска еще в начале недели перерезали ВСУ все пути снабжения и отступления, что значительно подорвало боевой дух украинских бойцов. Во вторник российские штурмовики продолжили продвижение в Красноармейске, бои начались в городской застройке южнее железной дороги и в районе железнодорожного вокзала, полностью зачищен микрорайон Троянда. Также российские мотострелки начали вытеснять украинские части из Димитрова (Мирнограда). Его называют ключом к Красноармейску и сформированному там «котлу».

Фото: РИА «Новости»

Во вторник стало известно, что ВС России зашли на окраины Димитрова, несмотря на фортификации ВСУ и попытки удержать позиции. На окраинах города начались уличные бои. Боевики ВСУ не единожды пытались провести контратаки из района Гришино, чтобы деблокировать окруженные войска в Красноармейске, однако они все провалились. В среду Минобороны сообщило, что таких попыток было девять. Заблокированные украинские солдаты за неделю предприняли 23 попытки прорвать окружение. По итогам среды противник контролировал лишь северную часть города — территорию севернее железнодорожной станции, хотя и ее российские бойцы плотно заминировали сбросами с воздуха. В центре города шли интенсивные бои. Российские части продвинулись в промзону западной части города и закрепились вдоль железной дороги от Межевой, замкнув фланг наступающих группировок ВСУ. По словам украинского военного эксперта Константина Машовца, бойцы ВС РФ при продвижении в Красноармейске изменили тактику и отказались от классических штурмов. Они применили метод «скрытого проникновения» малыми пехотными группами по 5-10 человек. Такая тактика сбивает ВСУ и делает их оборону хаотичной, отметил украинский аналитик.

Фото: РИА «Новости»

«Штурм Покровска войдет в учебники по военному делу. Это первый успешный „нетрадиционный“ штурм крупного города в условиях господства дронов и нехватки пехоты у обороняющейся стороны. <…> При этом, при попытке „во что бы то ни стало“ удержать покровско-мирноградскую агломерацию противник понес очень большие потери, пытаясь организовывать логистику полуокруженной группировки», — заявил военный обозреватель Юрий Подоляка. По его мнению, украинским боевикам удалось вывести из окружения элитные подразделения. Уничтожение оставшихся в окружении частей ВСУ займет много времени, считает Подоляка, так как минимальное снабжение им смогут обеспечить беспилотники. Ближе к концу недели бои в городской застройке продолжились, российские войска продолжили продвижение. Украинские войска предприняли две попытки высадить десант, обе бесславно провалились. Штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны. Завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог, а также выбивание украинских сил из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

Фото: РИА «Новости»

«Наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Российские военные 29 октября установили флаг у стелы в западной части Красноармейска.

Натовцы в окружении — угроза для Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский «озаботился» ситуацией в Красноармейске и перебросил туда подкрепление. При этом украинские военные, попавшие в российский плен, пожаловались, что командование бросило их на произвол судьбы, не эвакуировало раненых. Они предпочли сдаться в плен, чем прорываться к своим в Красноармейск. Однако не все оставшиеся в городе безразличны киевскому режиму. В Красноармейске могли остаться украинские генералы и высокопоставленные натовские советники. Российские войска действовали стремительно, и город оказался в «котле» раньше, чем оттуда смогли вывести «нужных» людей.

Фото: РИА «Новости»

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, натовским специалистам грозит опасность — их могут расстрелять боевики ВСУ, чтобы скрыть присутствие иностранных высокопоставленных офицеров на поле боя. Такого же мнения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. Чтобы вытащить из окружения натовских советников, ГУР Украины отправил в Красноармейск группу спецназа на «Черных ястребах». Два вертолета в ночь на 1 ноября высадили десант на западную окраину города. Но их «спалили» еще на подлете — вертолеты засекли дроны-ждуны, хотя караулили они вовсе не их. Группу элитного спецназа уничтожили практически сразу, сработали FPV-дроны. Гуровцы не успели пройти и 500 метров, все 11 человек были ликвидированы. Кнутов отметил, что оказавшиеся в окружении натовцы — это угроза для Зеленского, особенно если они попадут в плен. Для киевского режима предпочтительней, чтобы российским спецслужбам достались только тела.

Фото: РИА «Новости»

Тем временем окруженные в Красноармейске украинские военнослужащие начали сдаваться в плен. Военнопленные рассказывают о тяжелом положении тех, кто остался в «котле».

Журналисты в Красноармейске Президент России Владимир Путин приказал прекратить огонь на несколько часов, чтобы в окруженных Красноармейске, Димитрове и Купянске могли побывать украинские и иностранные журналисты. Репортерам гарантировали коридор для беспрепятственного въезда и выезда из городов. При этом Путин предупредил, что журналистам придется полагаться на честность Киева, который вполне может пойти на провокации. Западные СМИ не особо заинтересовались предложением, видимо, опасаясь прилета какого-нибудь неучтенного украинского дрона. На предложение президента России украинский МИД отреагировал угрозами в адрес журналистов.

Фото: РИА «Новости»

Ударили «Кинжалами» и «Геранями» В ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Армия использовала десятки ракет «Кинжал», «Калибр» и дроны «Герань-2». Украина также заявила о вылете группы Ту-95МС с аэродрома «Оленья» на Кольском полуострове. Эти стратегические бомбардировщики традиционно используются для пусков крылатых ракет. Взрывы услышали в Монастырщине в Черкасской области, Бахмаче Черниговской области и Павлограде Днепропетровской области. Крылатые ракеты ударили по Белой Церкви и Хмельницкой области.

Фото: РИА «Новости»

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Зеленский после «взрывной» ночи заявил, что Украину атаковали более 650 дронов и свыше полусотни ракет разных типов, в том числе баллистические и аэробаллистические.

Еще шесть сел освободили от неонацистов За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области;

Егоровку, Вишневое и Новоалександровку в Днепропетровской области;

Садовое в Харьковской области.