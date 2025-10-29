Российские войска зашли на окраины Мирнограда

Российские бойцы зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области Украины. Об этом заявил официальный представитель группировки войск «Восток» ВСУ Григорий Шаповал во время телемарафона, который транслируют местные СМИ.

По его словам, ВС России используют не только артиллерийские и беспилотные системы, но и пехоту, а также различные технические средства.

«ВСУ удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения», — сказал Шаповал.

Он добавил, что ведутся уличные бои.

О стычках на окраине Мирнограда пишет и Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВСУ признали, что использовать отдельные виды вооружения сложно из-за того, что бои идут в самом городе.

Накануне российские военные освободили три населенных пункта в зоне СВО.