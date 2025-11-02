Последний выдох Покровска. Провал «Черных ястребов» показал: ВСУ остались без шансов на спасение

В копилке ВСУ появилась еще одна провальная операция. На сей раз отличились «соколы Буданова*» — элитный спецназ ГУР Украины, который российские дроноводы размотали подчистую сразу после десантирования. Что известно об операции с «Черными ястребами» под Красноармейском — в материале 360.ru.

Хронология «вертолетной операции» В ночь на 1 ноября украинский спецназ под руководством начальника ГУР Украины Кирилла Буданова* предпринял попытку десантироваться под Красноармейск (Покровск на украинский манер). И у них это практически получилось: спецназу удалось высадиться с двух вертолетов Black Hawk и пробежать около 500 метров. На этом операция бесславно завершилась. Пролет пары украинских вертолетов засекли дроны-ждуны, притаившиеся на дороге в ожидании транспорта ВСУ, рассказали авторы Telegram-канала «Военный осведомитель». Видео было снято на западной окраине Красноармейска недалеко от стелы, где недавно российские бойцы установили триколор. Из этого следует, что десантировались украинские спецназовцы в непосредственной близости от российских позиций.

На кадрах видно, что в операции принимало участие два вертолета, они летели на предельно малой высоте, маскируясь от российских РЛС и ЗРК. Предположительно, зон высадки тоже было две. Судя по кадрам, первый удар по высадившимся боевикам произвели в 00:16 (время местное, совпадает с московским), с момента высадки они успели пробежать около 300 метров в сторону фабрики «Мебельстрой».

В 00:23 российские дроны ударили по тем, кто смог пройти 450 метров в сторону АЗС WOG.

В 00:29 FPV-дроны ударили по тем, кто забежал в постройку через дорогу от «Мебельстроя» в 250 метрах от зоны высадки. Военный эксперт Юрий Кнутов на стриме 360.ru высказал мнение, что спецназ ГУР провел операцию с «Черными ястребами» без предварительной уточняющей разведки, доверившись предоставленным ранее данным.

«Им дали какой-то квадрат со спутников американских, где нет наших военных и значит, нет и наших дронов. И они пошли на этот квадрат. За время подготовки операции туда зашли наши войска. Ситуация на фронте в той обстановке, в которой сейчас идут боевые действия, меняется каждые 10 минут», — отметил Кнутов. Итогом личного командования Буданова* стало уничтожение 11 спецназовцев — ровно столько боевиков высадилось с вертолетов под Красноармейском. Десант уничтожили операторы FPV-дронов самарской 30-й бригады группировки войск «Центр». Информацию подтвердили в Минобороны России.

Зачем в Красноармейск отправили спецназ Что же побудило украинское командование предпринять такой отчаянный шаг — отправить в котел в Красноармейске два из имеющихся трех вертолетов Black Hawk с элитным спецназом? Существует несколько вариантов относительно замысла операции.

Первый: командование ВСУ «пытается» спасти пять тысяч окруженных в Красноармейске военнослужащих. Версия сомнительная, и если и была такая цель, то скорее медийная. Показать Западу, как героически 11 спецназовцев пытались вытащить из окружения сослуживцев, но не получилось. А все потому, что Запад не оказал должной помощи, поэтому и спецназ потеряли, и город не отстояли. «Одиннадцать спецназовцев — это ничто, как будто нет ни одного человека. На ситуацию на поле боя они не влияют, какой бы уровень подготовки они не имели. Они мелочь, которая уничтожается теми же дронами. <…> Это все происходит от отчаяния и от того, что действительно украинские войска в Красноармейске находятся в полном окружении», — прокомментировал Кнутов. При этом главком ВСУ Александр Сырский отрицает факт окружения Красноармейска. Главный украинский военный то ли не владеет ситуацией, что вряд ли, то ли откровенно врет населению. «Окружения или блокирования городов нет, делаем все для обеспечения логистики», — заявил Сырский.

Есть и вторая версия, более реалистичная: украинские власти пытались спасти из окружения «нужных» людей, а точнее — специалистов НАТО. А остальных отправят в утиль, как было уже не раз. За время СВО это стало фирменным стилем киевского режима. В пользу этой версии высказался и военный эксперт. «Одиннадцать человек погоды на фронте не сделают, которых тем более перебрасывают на вертолетах, предназначенных в первую очередь для переброски десанта и вывоза личного состава. А вот операция по спасению высокопоставленных украинских военных, а я полагаю, что это была операция по спасению высокопоставленных натовских военных, это вполне реально. Как раз 11 человек с такой задачей в состоянии справиться. <…> Естественно, без проведения дополнительной разведки была произведена высадка с таким расчетом, что они выходят в определенную точку, в определенную точку выходят эти высокопоставленные натовские военные, они их забирают и вывозят», — пояснил собеседник 360.ru.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко предположил, что есть и третий вариант. «ВСУ кинут на Покровск все, что у них есть, самые боеспособные и опытные части. И не исключено, что на какое-то время им даже удастся продлить агонию запертого там гарнизона. Но это будет пиррова победа. Да, еще несколько тысяч украинских матерей узнают, как их сыновья, брошенные командованием в Покровске, бездарно погибли на передовой. Но это как раз беспокоит Запад и Киев меньше всего — людоловы наберут новое мясо», — отметил военкор. Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что после провала «вертолетной операции» ВСУ попытаются вывести натовских офицеров сухопутным путем.

Потому что если они попадают в плен — это скандал. Если мы их убиваем, захватываем, предъявляем — это тоже скандал, хотя меньше, чем если мы их берем живыми. Юрий Кнутов военный эксперт.

Зеленский копирует Гитлера Уже давно стало понятно, что глава киевского режима не бережет население Украины. Он готов воевать «до последнего украинца». По словам Кнутова, Зеленский полностью копирует Гитлера. У того был восточный вал, у украинского президента — такой же, у Гитлера — города-крепости, у Зеленского тоже. Красноармейск — это город-крепость, который Зеленский намерен оборонять до последнего солдата, чтобы истощить российскую армию. Зеленский так же, как и Гитлер, верит в чудо-оружие, которое появится и изменит ситуацию на фронте. В разные периоды это были танки Abrams, истребители F-16, а теперь — крылатые ракеты Tomahawk. «Учитывая последнюю информацию о прослушках разговоров Зеленского, он прямо с презрением высказывался об украинцах, то есть о том народе, который он якобы представляет на международной арене», — заявил Кнутов в беседе с ведущей Региной Ореховой.

Политолог Антон Хащенко отметил, что Зеленскому «все равно на своих людей и на свою страну». По его словам, Зеленский понимает, что мирное соглашение и окончание боевых действий — это его персональный конец. Как только он потеряет власть, на него «повесят» абсолютно все, и даже то, к чему он не имел отношения. Для главы киевского режима это угроза не только политического конца, но и чисто физическая. По мнению Хащенко, Зеленского ликвидируют «свои», и никакое бегство его не спасет. «Там пауки в банке. На Украине все прекрасно понимают, что это конец, просто этот конец по времени оттягивается», — резюмировал политолог.

Историческая отсылка Провалившаяся операция ГУР под Красноармейском сильно напоминает «мартовский рейд» 2024 года в село Козинка Белгородской области. Параллели провел Telegram-канал «Военный осведомитель». «Тогда украинский спецназ точно также осуществил высадку с „Черных ястребов“ на окраине населенного пункта, после чего десантировавшиеся ГУРовцы быстро проникли в село и завязали там уличные бои, откуда их пришлось выбивать. В обеих ситуациях противник продемонстрировал способность применять ограниченный вертолетный десант посадочным способом для быстрой заброски свой пехоты прямо на передний край», — отметили авторы канала.

Однако на этом сходство заканчивается. Более полутора лет назад FPV-дроны хоть и были распространены на передовой, но не затмевали небо, а Белгородская области не была приоритетным направлением боевых действий. Поэтому украинским боевикам тогда удался их маневр. В октябре 2025-го Красноармейское направление считается приоритетным, там работают одни из лучших расчетов FPV-дронов, которых в небе на передовой гораздо больше, чем в марте 2024 года. Как итого — высадившийся десант уничтожили, не дав ему отойти от точки высадки далее 500 метров.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» предположили, что высадка спецназа — это операция ради красивой картинки и политического эффекта. «В мае 2024 года я общался с пленным гуровцем <…>. Он рассказал, что им ставили задачу добраться до Козинки и поставить на окраине флаг, чтобы изобразить „присутствие“ в населенном пункте ВСУ», — рассказали авторы канала. Нынешний десант ГУР военкоры назвали «новым уровнем безумия, абсолютно недосягаемым». *Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.