Три ТЭС в отключке, Зеленский в ярости: Западную Украину накрыли 650 дронов и 50 ракет
Зеленский: Россия выпустила по Украине 650 дронов и 50 ракет 30 октября
Минувшей ночью Россия нанесла по Украине один из самых масштабных комбинированных ударов с начала специальной военной операции. Целями стали объекты энергетики в западных регионах страны.
Какие ТЭС поразили сегодня ночью
Итоги атаки подвел в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его данным, крупные повреждения в результате ударов ВС России получили, в частности, три тепловые электростанции:
- Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Ее атаковали ракеты и беспилотники «Герань». Сейчас станция полностью остановлена, энергоблоки перевели в холодный резерв, часть персонала эвакуировали.
- Добротворская ТЭС во Львовской области. В результате ударов объект полностью обесточен, подача мощности в энергосистему на данный момент отсутствует, уточнил Коц. По его информации, режим резервирования по линиям 220 киловольт Добротвор — Бурштын нарушен, что увеличило нагрузку и вызвало падение напряжения до 0,75 от номинала.
- Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. На этой станции разрушен машинный зал, трансформаторные блоки и комплекс топливоподачи. Объект выведен из строя, подчеркнул военкор.
Реакция Киева
Зеленский после взрывной ночи заявил, что Украину атаковали более 650 дронов и свыше полусотни ракет разных типов, в том числе баллистические и аэробаллистические.
Тут же он в очередной раз потребовал от западных спонсоров ужесточения санкционного давления на Россию.
«Рассчитываем, что Америка, Европа, страны G7 не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы. Вторичные санкции», — заявил Зеленский.
При этом политик, конечно, не обмолвился о том, что ВСУ выпустили по российским регионам 30 октября 170 беспилотников.
Местный Telegram-канал «Легитимный» при этом констатировал, что все случившееся сегодня стало лишь результатом инфраструктурной войны 3.0, которую Зеленский развязал своими же руками и которую с упорством продолжает.
«А продолжает он ее, потому что ему нужны ответные удары России, чтобы пиариться на них. Вот такая примитивная схема. Сейчас многие объекты продолжают до сих пор гореть. Кроме этого, русские сносят всю „железку“, чтобы ослабить логистику ВСУ», — подчеркнули журналисты.
В заключение авторы канала предупредили, что с каждым таким ударом отключения света, воды, отопления будут длиться дольше, поезда также будут стоять дольше, их станет меньше.
«Экономика страны будет проседать, а жизнь станет невыносимой», — резюмировали они.