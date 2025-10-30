Три ТЭС в отключке, Зеленский в ярости: Западную Украину накрыли 650 дронов и 50 ракет

Минувшей ночью Россия нанесла по Украине один из самых масштабных комбинированных ударов с начала специальной военной операции. Целями стали объекты энергетики в западных регионах страны.

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. На этой станции разрушен машинный зал, трансформаторные блоки и комплекс топливоподачи. Объект выведен из строя, подчеркнул военкор.

Добротворская ТЭС во Львовской области. В результате ударов объект полностью обесточен, подача мощности в энергосистему на данный момент отсутствует, уточнил Коц. По его информации, режим резервирования по линиям 220 киловольт Добротвор — Бурштын нарушен, что увеличило нагрузку и вызвало падение напряжения до 0,75 от номинала.

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Ее атаковали ракеты и беспилотники «Герань». Сейчас станция полностью остановлена, энергоблоки перевели в холодный резерв, часть персонала эвакуировали.

Итоги атаки подвел в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его данным, крупные повреждения в результате ударов ВС России получили, в частности, три тепловые электростанции:

Реакция Киева

Зеленский после взрывной ночи заявил, что Украину атаковали более 650 дронов и свыше полусотни ракет разных типов, в том числе баллистические и аэробаллистические.

Тут же он в очередной раз потребовал от западных спонсоров ужесточения санкционного давления на Россию.

«Рассчитываем, что Америка, Европа, страны G7 не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы. Вторичные санкции», — заявил Зеленский.

При этом политик, конечно, не обмолвился о том, что ВСУ выпустили по российским регионам 30 октября 170 беспилотников.