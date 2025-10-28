Ситуация критическая: Зеленский заявил о переброске в Красноармейск очередного подкрепления

ВСУ перебрасывают подкрепления в Красноармейск (Покровском). Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова привело издание «Страна».

Он назвал город главной целью российских войск на сегодня.

Накануне украинский журналист Андрей Цаплиенко назвал ситуацию в городе критической и отметил, что туда отправили подразделения спецназа Главного управления разведки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в окружение в Красноармейске попали около 5,5 тысячи украинских боевиков. Все пути снабжения перерезаны, поэтому долго удерживать город ВСУ не смогут, несмотря на запасы продовольствия и боеприпасов, добавил он.

Об окружении Красноармейско-Димитровской агломерации в ДНР и Купянска в Харьковской области доложил президенту Владимиру Путину и начальник Генштаба Валерий Герасимов.