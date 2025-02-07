Сегодня 02:39 «Не выдавливаем, а уничтожаем». Что известно о наступлении ВСУ в Курской области 6 февраля Борзенко: атака на Курскую область стала для ВСУ походом в одну сторону 0 0 0 Спецоперация

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Атака ВСУ на Курскую область

Российские войска сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в Курской области. Украинские подразделения потеряли более 200 человек личного состава и около 50 единиц вооружений. Все, что известно о ситуации в районе Черкасской Конопельки и Уланка под Курском — в материале 360.ru

Восемь волн контратаки ВСУ пытались контратаковать российские позиции двумя механизированными батальонами на боевых машинах пехоты и бронированных машинах при поддержке танков и машин разграждения. По информации Минобороны, украинские боевики предприняли восемь волн атак. В отражении контрнаступа принимали участие добровольческие формирования «Ветераны», «АрБат», операторы БПЛА Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», а также морская пехота. Поддержку оказывали авиация и артиллерия. «Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе: восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», — сообщило оборонное ведомство. Подразделения группировки войск «Север» проводят зачистку районов от разрозненных групп украинских боевиков.

Фото: РИА «Новости»

Офицер одного из подразделений, участвовавших в отражении атак, рассказал, что вэсэушники не ожидали такого стремительного разгрома своих частей. Две механизированные бригады пытались обойти с фланга Черкасскую Конопельку и прорваться к селу Уланок. «После того, как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство», — рассказал офицер в беседе с РИА «Новости». Сводные отряды российских войск отразили атаки, потом началась зачистка территории от пехоты, которая успела высадиться из бронемашин. «Основным достижением противника в результате этого наскока стала ликвидация его личного состава и загрузка ВПК западных стран заказами на новую технику», — подвел итог контрнаступа российский военный.

Не выдавливаем, а уничтожаем: итоги шести месяцев присутствия ВСУ на Курщине Итоги полугодового присутствия ВСУ на территории Курской области подвел заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. «Задачи этой операции не выполнены. ВСУ не смогли дойти до Курской АЭС. Но они бы и не дошли до нее, если бы просто изучили внимательно», — заявил собеседник 360.ru. По суше к станции ведут всего две дороги и четыре моста, которые можно подорвать при необходимости, отметил Борзенко. Поэтому задача захвата АЗС была невыполнима изначально.

Наша тактика заключается в том, что мы их не выдавливаем, а уничтожаем. Алексей Борзенко военный журналист

Борзенко отметил, что существует две тактики поведения в таких обстоятельствах. Первая — это отрезать уход, и перекрыть границу, и начать их методично уничтожать. Второе — это просто уничтожать, тогда часть украинских боевиков могла бы сбежать в Сумскую область.

Борзенко отметил, что есть еще один аспект, который полноценно пока не обсуждали — это издевательства ВСУ над мирным населением. «Мы открыли только первые пласты. <…> Вот вся эта ситуация, она показала только одно главное правило: если ты оказываешься в подобных обстоятельствах, то твоя жизнь важнее твоего дома, твоего имущества, и лучше покинуть свой дом, но остаться живым, чем попасть в плен», — подчеркнул военный журналист. Он отметил, что пока известна лишь малая толика тех зверств, что творили украинские неонацисты в курском приграничье. «Наткнулись пока только на первые такие проявления, первые свидетельства того, что ВСУшники расстреливали мирных женщин, мирных людей, стариков, насиловали девушек», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

«Ждать благородства не стоит» Борзенко подчеркнул, что полная картина будет видна, когда от украинских бандформирований очистят Суджу и всю территорию региона. «Когда мы их уничтожим полностью, когда остатки их бандформирований попытаются просочиться и уйти обратно, тогда мы придем на наши земли окончательно и будем разбираться, что же там происходило. Вот я думаю, там выплывет очень много негатива по этому поводу», — спрогнозировал журналист. Он отметил, что никуда от этого не деться, «ждать благородства от вэсэушников не стоит».

С другой стороны, в Курской области высокими темпами уничтожали все части, которые приходили со стороны Украины. Усиленно работала авиация. «Менялись пилоты, и самолеты заправлялись тут же снова взлетали. Было очень много боевых действий, в итоге, мы уничтожили огромное количество бронетехники и где-то свыше 50 тысяч вэсэушников», — заявил Борзенко. Точную цифру потерь украинской армии можно будет сказать после полной зачистки региона, потому что на занятых пока районах «валяются тела ВСУ, которых не хоронили». Для ВСУ поход в Курскую область превратился в поход в одну сторону, резюмировал Борзенко.