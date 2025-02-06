Расчёты FPV-дронов, входящие в состав соединения морской пехоты Черноморского флота в рамках группировки войск «Север», уничтожили бронетехнику штурмовых групп противника при отражении атаки ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

«Жжем технику противника в курском приграничье», — уточнили в ведомстве.

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали волну контрнаступлений в Курской области. Речь как раз шла о направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок.

Ранее в Кремле заявили, что о преступлениях боевиков ВСУ против жителей Курской области необходимо говорить, даже несмотря на то, что в мире не обращают должное внимание на такие сообщения.