Украинские военные начали контрнаступление в приграничье Курской области. Об этом в Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов.

«У наших соседей пошла волна контрнаступления противника», — сказал он.

Речь идет о направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок. По словам Алаудинова, на этих участках спецназ «Ахмат» не стоит.

«Видимо, противник понял, что там, где мы стоим, ловить ему нечего, поэтому пошел вниз к нашим соседям на левом фланге», — сказал командир.

Он отметил, что «что-то сверхъестественное» противник не сможет провернуть.

«Эти формирования вряд ли возьмут Москву либо Белгород, Либо Курск», — объяснил он.

Алаудинов предположил, что украинские войска пытаются улучшить свое положение, захватив больше территории. При этом реализовать задуманное у врага вряд ли получится.

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал карту Курской области. На ней видно, что они потеряли 70% оккупированных с августа 2024 года территорий.